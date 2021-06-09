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瑜伽2招扭轉 輕鬆瘦腰解痠痛

黃妙雲
陳淑麗（左）示範套索式瑜伽扭轉瘦身動作。（記者林伯東╱攝影）
陳淑麗（左）示範套索式瑜伽扭轉瘦身動作。（記者林伯東╱攝影）

放長假大吃大喝後，許多人都胖了二、三公斤，該如何甩掉身上的肥肉恢復好身材？資深藝人、終身菸害防治志工陳淑麗在元氣網粉絲團直播時，傳授兩招簡單瑜伽「扭轉」瘦身招式，利用牆壁及椅子，就能輕鬆瘦小腹，且改善肩頸及腰背痠痛問題。

靠牆伸展暖身 再扭轉

現年72歲的陳淑麗，40多歲開始接觸瑜伽，目前已是瑜伽老師。她強調，瑜伽瘦身運動的重點在「扭轉」，如果覺得腰小了一吋，就代表動作扭對了。「扭轉不是真的扭腰，而是全身的伸展後再扭轉，也可以刺激消化系統，強化消化能力。」

「做瑜伽扭轉動作前，要先伸展暖身」，陳淑麗指出，可以身體靠牆做簡單的伸展，兩腳打開與肩同寬，腳趾朝向正前方、腳跟向下踩、站直貼牆壁，雙手則是向前舉起、手臂內側要往外推，後肩胛骨貼牆，然後將雙手向上舉，維持腳跟向下踩，讓骨盆兩側一直向上延展，伸展過程中肋骨要放鬆，配合呼吸吐納，停留12秒。

做瑜伽扭轉動作前要先伸展暖身。（記者林伯東╱攝影）
做瑜伽扭轉動作前要先伸展暖身。（記者林伯東╱攝影）

可單腳踩椅 輔助動作

在做扭轉動作時，雙腿要併攏站立在牆壁旁，身體不要靠牆壁，腳跟向下踩，髂骨提起轉身向牆壁，下半身不能跟著轉。陳淑麗表示，如果雙腳站立做扭轉很吃力的話，也可以單腳踩在椅子上輔助動作，記得要穩住骨盆再轉身向牆壁。簡單的扭轉動作，不但可以消除腹部的脂肪，並能訓練小肌肉，進而提升肌耐力。

扭轉時，雙腿要併攏站立，腳跟向下踩。（記者林伯東╱攝影）
扭轉時，雙腿要併攏站立，腳跟向下踩。（記者林伯東╱攝影）

飯後兩鐘頭 再做瑜伽

為了瘦小腹、增肌減脂，陳淑麗傳授「套索式」和「瑪里奇式」兩招瑜伽伸展動作，每組動作都停留12秒。特別提醒，最好在吃飽飯後兩個鐘頭，再做瑜伽運動會比較適合。

∎套索式

套索式應坐在椅子前三分一處，身體挺直，雙膝併攏、腳跟向下踩，讓骨盆固定，左手掌心向上輕抵右膝、右手扶椅背向前輕撥，配合呼吸向右轉身，頭及頸椎跟著右轉，不但可以瘦腰，肩頸也可以放鬆，上班族在辦公室很適合做這個動作。

進階套索式：雙腳腳趾及膝蓋併攏，蹲下在椅子旁，左手臂外側抵右膝，右手扶椅或轉向身體後方拉住左手，身體伸長後再向右扭轉。再換邊做。

陳淑麗教直播主播蔣宗裕套索式進階動作。（記者林伯東╱攝影）
陳淑麗教直播主播蔣宗裕套索式進階動作。（記者林伯東╱攝影）

∎瑪里奇式

瑪里奇式也是坐在椅子前端，左腳踩在椅子上，雙腳的腳跟同樣要向下踩穩，左手抵左膝內側、掌心朝內，同時轉身，右手握著椅背，扭轉脊柱向上延伸，這是利用手和腿相互拮抗做扭轉的動作，可以舒緩腰痠背痛。

瑪里奇式動作。（記者林伯東╱攝影）
瑪里奇式動作。（記者林伯東╱攝影）

進階瑪里奇式：坐在地板上，一腳向前伸直，另一腳彎起靠向身體向下踩，身體向前延伸，下巴輕碰小腿，雙手同時在背後互拉，內側手臂向外、掌心向上向外。再換邊做。

瑪里奇式進階動作。（記者林伯東╱攝影）
瑪里奇式進階動作。（記者林伯東╱攝影）

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