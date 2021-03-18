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挽救腦力 增加腦部BDNF蛋白是關鍵

健康醫療網
隨著年齡增長身體老化，腦部神經也會萎縮、凋零。（取材自人民網）
隨著年齡增長身體老化，腦部神經也會萎縮、凋零。（取材自人民網）

精神科診所院長楊聰財醫師表示，隨著年齡增長身體老化，腦部神經也會萎縮、凋零，又稱為「腦退化」。其中又以65歲以上長輩為好發族群；然而，隨著現代人作息不規律、睡眠不足，再加上抽菸喝酒等嗜好以及職場的工作高壓，40~65歲也是近年早發性失智症的新興族群。楊聰財醫師提醒，如果時常出現以下症狀4種以上，就應盡速尋求專家評估協助：

一、 記憶力開始明顯衰退。

二、 出現專注力困難，需要更多時間處理以往熟悉的事物。

三、 對於時間、地點、人物易感到混淆錯亂。

四、 針對事物的判斷力下降。

五、 把東西放在不適當的地方，易遺失物品。

六、 語言溝通時詞彙表達出現困難。

七、 對社交、過往熱中事物失去積極度，深居簡出。

八、 情緒時常感到困惑、懷疑、焦慮，容易感到心煩意亂。

此外，除了年齡與生活作息外，現代人常遇到的肥胖與三高問題，也都是導致腦神經提前退化的可能原因。

楊聰財醫師說明，腦部神經元主要由磷脂醯絲胺酸（PS）組成，可有效保持細胞內膜的完整性，當細胞歷經凋亡，磷脂醯絲胺酸狀況不好時，就容易讓細胞萎縮、死亡的狀況不斷循環，導致腦退化；另外，人的大腦神經系統中，有一種重要的蛋白質稱為腦源性神經營養因子（BDNF），在腦部可促成神經元成長與突觸的生成，如果含量不足，也易導致記憶力下降，發生腦退化、失智症相關前兆。

楊聰財醫師指出，隨著腦部保健意識興起，市面上也愈來愈多相關保健營養品。除了一般常見含有銀杏、魚油等成分外，據臨床研究顯示，專利咖啡果萃取物也有助於增加腦部BDNF蛋白，支援準確性、專注力、專心等腦力表現。另外，如挑選成分含有植物來源磷脂醯絲胺酸食品，也有助於促進腦部神經元健康與長期腦細胞連結，有益思路運轉，進而提升對職場與生活事務的靈活應對能力。

楊聰財醫師提醒，預防腦退化除了補充營養保健食品外，建議民眾作息規律，把握晚間11點到早上6點的黃金睡眠時間，讓身體得到充分的休息；此外一周至少進行3次有氧運動，如：游泳、跳舞或快走，每次運動至少30分鐘，

培養規律與持續的運動習慣，也能刺激大腦血液循環，有益思緒清晰。最後每日睡前也可練習寫下感恩日記或快樂日記，維持正向的心情幫助大腦血清素分泌，改善睡眠、情緒壓力，也有助預防腦退化。（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/）

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