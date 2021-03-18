春天肝經旺盛 把握養氣、練氣 健康一整年

洋蔥炒蛋。（ 圖：張家蓓醫師提供）

春天是一年之始，人體生理機能新陳代謝最活躍時期，也是人體排毒最旺盛時節，因此春天是最佳的「養肝」季節，應該把握春天時節養氣、練氣，讓一年的氣血流暢有好的開始。

肝臟是人體的重要器官，具有合成、分解食物等作用，有解毒、排毒的功能。中醫講究時令養生，春天正逢肝經旺盛期，「肝藏血，主疏泄、代謝、荷爾蒙的運行」，因此「春養肝」最有效果。春天是萬物生發之期，開始有生機、生長、發育，最適合調養身體，春天陽氣最多，可以養氣，儲存陽氣，一年四季才會健康。

今年是辛丑年，是需要特別注意健康的年份。「辛丑」在中醫「五行學說」中是屬於金（肺）、土（脾胃），對應於身體就是呼吸、免疫、腸胃容易出現問題。在五行上「金克木」，木的力量會減弱，木就是所謂的「肝經」，而中醫指的肝經不是單純的指肝臟，還包含了自律神經系統，像是情緒、思緒、睡眠等。在中醫五行循環系統來說，春天對應的也是肝經，「肝屬木」，如果在春天養肝、扶木養生做得好，可為一整年的健康打底，趁春天把肝養好，今年病痛就比較不會上身。

尤其人體在冬天時，內臟貯存了太多血液，到了春天就要慢慢帶出到體表，如果此時節沒有疏理肝氣，容易造成外強中乾，讓傳染病有機可乘，因此，春天養肝可以增強免疫力，才能抵擋病毒的入侵。

春寒料峭，春天氣溫變化劇烈，乍暖還寒，在飲食上，建議每天中午12點前可以多吃一些辛香料，像是洋蔥、薑片；中午12點後，可以多吃芽菜類、深綠色蔬菜。但不要吃太酸的食物，因為肝最怕酸，容易折損肝氣運行。

在春天時，很多人腸胃系統易出現消化不良的現象，如果是屬於容易脹氣的食材，建議在烹煮時添加一些橘子皮，可以消除脹氣，讓腸胃系統正常運作。（作者為台灣 康華中醫診所院長）

春天養生料理

洋蔥炒蛋

材料：洋蔥1顆切細條、雞蛋 4顆、油1大匙、鹽2茶匙、蔥花適量。

作法：

1.熱鍋，加入油，等油熱時加入洋蔥，炒至洋蔥軟。

2.雞蛋打散，加入鹽巴、蔥花和勻，如果想要蛋口感較嫩，可以加1小匙水或牛奶一起拌勻。

3.將蛋液倒入鍋中，先不急著翻炒，等蛋液開始凝固時再拌炒，蛋熟了即可出鍋。

炒青花椰菜

材料：青花椰菜一顆洗淨切小塊、半鍋水、鹽巴2茶匙、油1大匙、蒜末少許。

作法：

1.煮半鍋水將青花椰菜先煮至半熟。

2.熱鍋，加入油、蒜末，蒜末炒香時將青花椰菜撈過來一起炒，加入鹽，青花椰菜熟了即可。

銀芽燒肉捲

材料：豆芽菜150克洗淨（可去頭去尾，也可以直接用）、梅花肉片12片（可將肉片切對半）、蔥或韭菜適量、油1大匙、醬油1大匙、糖1大匙、水2大匙。

作法：

1.取1片肉，攤平，放上一小撮豆芽菜，盡量整齊，然後捲起，用蔥綠的部分綁住固定。依樣做成12捲。