綠皮香蕉燉雞腳治骨痛？小心飆血脂

網路流傳偏方綠皮香蕉燉雞腳可改善筋骨，但營養師提醒可能導致血脂超標。（圖：南投醫院提供）

67歲的林姓老婦膝蓋容易痛，按照偏方將綠皮香蕉燉雞腳食用，持續兩周，但膝關節仍隱隱作痛，家人看不下去帶她就醫，確診為退化性關節炎，在藥物治療並避免勞動後，改善症狀。

關節退化初期常見症狀包含不靈活及僵硬感，早期症狀可藉由適當運動及肌肉 強化等方式預防惡化。但當關節破壞至一定程度，身體無法自我修復，就會造成關節的疼痛，需要長期服藥才能進行一般活動，就建議評估是否手術治療。

台灣 南投醫院營養室主任蔡秀雯說，香蕉營養價值高，綠皮香蕉含有抗性澱粉，有穩定血糖 、促進大腸蠕動、降低膽固醇等好處。另外也含維生素C及鉀鎂磷等礦物質，但綠皮香蕉在燉煮過後，水溶性維生素易被破壞，抗性澱粉也會流失，僅剩微量鉀鎂等礦物質。

另外提到膠原蛋白，大多數人就會聯想到雞腳、豬腳等食物，蔡秀雯表示，這些食物的膠原蛋白分子結構是大分子組成，但人體僅能攝取小分子膠原蛋白。雞腳中所含的動物膠，是製作果凍的明膠，並不等於膠原蛋白。雞腳含有蛋白質，消化吸收後會轉換成胺基酸被身體吸收，胺基酸是膠原蛋白的原料之一。

不過雞腳也含有飽和脂肪酸，血脂肪過高的患者，需要控制攝取量，平常攝取的蛋、奶、豆、魚、肉類等含有蛋白質之食物，就有足夠的胺基酸來源。