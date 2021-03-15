鳳梨入菜益處多 助消化、抗癌、預防心血管疾病

中醫大新竹附醫住院病患餐點，預計將當季的鳳梨加入循環菜單裡，如鳳梨苦瓜雞、鳳梨拌木耳等。（圖：中醫大新竹附醫提供）

台灣 的中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠表示，吃鳳梨對人體有許多益處，鳳梨富含纖維，其中的非水溶性膳食纖維在腸道中能促進腸胃蠕動，減少便祕的發生，而鳳梨酵素有助於蛋白質分解，飯後適量食用能促進消化及吸收，可減少腹脹及消化不良等症狀。

黃琳惠說，每100公克的鳳梨熱量53大卡，纖維1.1公克，富含維生素A、B群、C等，其中維生素C含量是蘋果的4倍。鳳梨含有鳳梨酵素，幫助嫩化肉質，縮短肉類烹調時間，但鳳梨酵素在口中會少量分解舌頭表面細胞的蛋白質，因此許多人吃鳳梨會有「割舌頭」的刺痛感。

黃琳惠指出，鳳梨中的生物類黃酮可以減緩發炎反應，而動物實驗證實鳳梨酵素可減少腫瘤 的形成及腫瘤大小等，能夠減少癌細胞 產生，降低罹癌風險。鳳梨酵素還能分解纖維蛋白及血管內膽固醇斑塊，並能抑制血小板凝集，具抗凝血及降低動脈血管栓塞的益處，適量食用可幫助降低心血管疾病風險。

黃琳惠也提醒，吃鳳梨雖益處多，但有4大族群要注意，胃潰瘍患者應避免空腹食用太酸的鳳梨，避免刺激胃部不適；糖尿病患者食用應注意分量，因鳳梨屬於中高升糖指數的水果；腎臟病患者淺嚐1到2片即可，避免讓鉀離子攝取過量；而極少部分的人對鳳梨酵素過敏，食用後會有頭暈、嘔吐、腹瀉、紅癢等症狀。