醫師都如何養生？吃好睡好心情好

專家表示，心情影響內分泌，內分泌正常人就健康。(Getty Images)

台灣 聯新國際醫院院長張煥禎，除了身分是醫師，還是一名西洋劍好手。大學一年級時加入校隊，曾在全台醫學盃奪冠，大專盃打進前三名。他的養生之道，就是「吃好、睡好、心情好」。

從年輕至今，張煥禎長期控制體重在固定數值，且透過運動維持骨質、脂肪量。去年底他回國剛完成防疫 隔離，「許多人都說我瘦了」，身高175公分的他，為防疫瘦了6公斤，現在體重76公斤，「剛剛好」。

張煥禎主張運動「333定律」，每周運動3次、每次30分鐘、心跳超過130下。運動強調訓練肌力、柔軟度、平衡、心肺功能，從事游泳 、快走等都能滿足這些訓練需求。

醫師工作繁忙、壓力大，但張煥禎大多能保持心情穩定，不太會煩惱事情，用睡覺解決一切。「40歲前只要3到4小時就進入深層睡眠，如今步入花甲要5到6小時，但慶幸自己睡得著。」他笑說，「能一秒睡著、一秒起床，就有當醫師的本錢。」

針對老年人的養生保健，張煥禎提出「吃得下、拉得出來、走得動、看得到、要有錢、心情愉快」6項建議。原則上什麼都吃，只是量多量少的問題，若想保持心情愉快，就要多交朋友或終身學習，「心情影響內分泌，內分泌正常，人就健康，心情開朗最重要。」