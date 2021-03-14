我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

保肝定期超檢 別光想著「性福」

許金川
肝臟碰到B、C肝病毒，或碰到酒精，或各種藥物，就有可能引發發炎壞死。(本報資料照片)
肝臟碰到B、C肝病毒，或碰到酒精，或各種藥物，就有可能引發發炎壞死。(本報資料照片)

70歲老先生，肝硬化多年，來診時心情沮喪。

我看了他的肝功能還好，超音波看起來也沒有長肝腫瘤

「粉好啊，不用擔心！」我安慰他。

想不到，他輕輕地說了一句話：「性命，沒有性，就沒有命！」

仔細一問，才知道老婆年前去世，沒有了性，生活乏味。

「食色性也」，古人說得好，但「沒有命，焉有性？」「皮之不存，毛將焉附？」但有了命，就想要有性。

肝臟這個器官碰到B、C肝病毒，或碰到酒精，或各種藥物，就有可能引發發炎壞死，久而久之，就會纖維化，最後形成肝硬化。一旦形成肝硬化，每年百分之五的機會會發生肝癌。因此對肝硬化的病友而言，至少每四到六個月一定要做一次腹部超音波及抽血驗胎兒蛋白。

問題是肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要四分之一正常的肝臟還在，就可以維持正常的生理機能，因此得了肝硬化，通常是不知不覺，等到肝硬化變厲害，黃疸出現或肚子大起來，有了腹水或長了肝癌很大了，才會求醫診療，這時通常治療就很困難，此時「人之將XX，慾望也將XX」，到了此刻，保命要緊，也不會想性了。

（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

腫瘤

上一則

中醫治氣喘 「冬病夏治」提升免疫力

下一則

憂心染疫 55歲女罹患焦慮症穿雨衣就診

延伸閱讀

吃發霉食物 恐誘發肝癌

吃發霉食物 恐誘發肝癌
補打B肝疫苗？醫師：腹部超音波更重要

補打B肝疫苗？醫師：腹部超音波更重要
6旬翁追蹤慢性肝炎 及早發現肝癌腹腔鏡手術切除

6旬翁追蹤慢性肝炎 及早發現肝癌腹腔鏡手術切除
港星吳孟達肝癌去世 醫師教3防癌關鍵

港星吳孟達肝癌去世 醫師教3防癌關鍵

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

減重者9成失敗 關鍵出在荷爾蒙

2021-03-12 00:45
只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要一再加熱，就可降低食用風險。（Getty Images）

隔夜菜有毒？ 營養師教7招…這樣做安心吃！

2021-03-12 02:00
國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫提醒，現代女性不婚不生比例逐漸升高，少了產檢提早發現婦科疾病的機會，反而更要提高警覺，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，盡早就醫勿輕忽。（圖：國泰綜合醫院提供）

喘咳下體掉出10公分肌瘤 42歲女教師嚇壞急就醫

2021-03-09 23:12
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師廖師賢提醒病患私密處出現病症，應就醫檢查，勿自行購買藥物，以免影響治療。（圖：院方提供）

屁股疼痛誤認為痔瘡 75歲嬤就醫才發現肛門長「這個」

2021-03-11 00:57
（圖：健康醫療網提供）

我需要做健康檢查嗎？醫揭「3類人」最好要定期做

2021-03-11 00:45
(取材自健康醫療網)

1天1杯含糖飲 小心得糖尿病 口乾舌燥是症狀

2021-03-12 01:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情