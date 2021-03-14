保肝定期超檢 別光想著「性福」

肝臟碰到B、C肝病毒，或碰到酒精，或各種藥物，就有可能引發發炎壞死。(本報資料照片)

70歲老先生，肝硬化多年，來診時心情沮喪。

我看了他的肝功能還好，超音波看起來也沒有長肝腫瘤 。

「粉好啊，不用擔心！」我安慰他。

想不到，他輕輕地說了一句話：「性命，沒有性，就沒有命！」

仔細一問，才知道老婆年前去世，沒有了性，生活乏味。

「食色性也」，古人說得好，但「沒有命，焉有性？」「皮之不存，毛將焉附？」但有了命，就想要有性。

肝臟這個器官碰到B、C肝病毒，或碰到酒精，或各種藥物，就有可能引發發炎壞死，久而久之，就會纖維化，最後形成肝硬化。一旦形成肝硬化，每年百分之五的機會會發生肝癌。因此對肝硬化的病友而言，至少每四到六個月一定要做一次腹部超音波及抽血驗胎兒蛋白。

問題是肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要四分之一正常的肝臟還在，就可以維持正常的生理機能，因此得了肝硬化，通常是不知不覺，等到肝硬化變厲害，黃疸出現或肚子大起來，有了腹水或長了肝癌很大了，才會求醫診療，這時通常治療就很困難，此時「人之將XX，慾望也將XX」，到了此刻，保命要緊，也不會想性了。

（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）