我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

新冠周年 華人難忘遭辱「他們身上帶有那種病毒」

我需要做健康檢查嗎？醫揭「3類人」最好要定期做

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

人體大部分慢性疾病如能在臨床期之前發現就應及早治療，治療效果會遠比症狀顯現後才治療來得好多，復原機率也比較高，早期發現是醫療面外很重要治療因子。醫師提醒，做健康檢查精神就是趁疾病還潛在人體中但症狀尚未顯現出時，先檢查出並加以治療，以達「早期發現早期治療」，減少疾病繼續惡化。

台灣安南醫院健檢中心主任黃守正醫師表示，建議有以下情形的民眾最好都能定期接受健康檢查為宜：

1.30歲以上，不論男女，有不尋常的身體型態和功能有變化者。

2.有家族病史者。

3.自覺有需要者：

健康檢查對那些「沒有症狀」、「外表看來沒有疾病」的正常人更別具意義，因無日常警告訊號與自我身體警覺性，當一旦症狀發生時反而會延誤治療良機。

錯過治療時機很危險

黃守正醫師提到，這跟疾病本身篩檢方法準確性和儀器限制性都有關係，有些受檢者在檢查後的結果可能會超出正常值就誤以為有疾病，而一些體內有潛在疾病因子的人有可能因沒有被檢查出來而錯過早期矯正或治療時機。此外，一些受檢者檢查後報告顯示正常就認為很健康，於是放心大吃大喝或忽視日常保健，這種觀念其實是非常危險的。

健康檢查有異狀 應照醫囑定期追蹤、治療

黃守正主任提醒，健康檢查後民眾大多有一些異常數據出現，醫師有做任何建議時，受檢者應遵從建議，後續追蹤來診斷治療並養成良好生活習慣來減少危險因子，如此健康檢查才有實質意義。

倘若只是應付心態，想說每年定期健康檢查就認為是對健康有交待，但健檢後無追蹤檢查改善生活習慣，如此一來健康檢查有做跟沒做一樣。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49296/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49296/更多健康資訊

檢測 篩檢

上一則

預防嗆咳7字訣 助長輩吃飯不卡卡

下一則

屁股疼痛誤認為痔瘡 75歲嬤就醫才發現肛門長「這個」

延伸閱讀

無病史、健康生活卻中風？當心「多血症」上身

無病史、健康生活卻中風？當心「多血症」上身
保健Q&A／剛出爐麵包 不會致癌 就怕燙口

保健Q&A／剛出爐麵包 不會致癌 就怕燙口
長輩久住加護病房當心「譫妄症」上身！這些警訊要知道

長輩久住加護病房當心「譫妄症」上身！這些警訊要知道
肩頸僵硬、腰酸背痛當心「脊椎側彎」惹禍 自我檢測這樣做

肩頸僵硬、腰酸背痛當心「脊椎側彎」惹禍 自我檢測這樣做

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫提醒，現代女性不婚不生比例逐漸升高，少了產檢提早發現婦科疾病的機會，反而更要提高警覺，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，盡早就醫勿輕忽。（圖：國泰綜合醫院提供）

喘咳下體掉出10公分肌瘤 42歲女教師嚇壞急就醫

2021-03-09 23:12
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58
(取材自健康醫療網)

鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

2021-03-06 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇

華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇