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沒性生活就不會得婦癌？專家破迷思

黃惠群
人類乳突病毒可能10至20年後才惡化成為子宮頸癌，久無性生活就沒婦癌是錯誤的觀念。(Getty Images)
人類乳突病毒可能10至20年後才惡化成為子宮頸癌，久無性生活就沒婦癌是錯誤的觀念。(Getty Images)

「我很久沒有那個了，應該不需要做子宮頸抹片檢查了吧？」台灣衛福部國健署癌症防治組長林莉茹表示，不少女性有著「沒性生活，就沒婦癌」等迷思，事實上，透過性愛感染人類乳突病毒（HPV），可能10至20年後才惡化成為子宮頸癌，提醒有過性行為者，每三年應做一次免費子宮頸抹片檢查。

台大醫院婦產科主治醫師醫師陳美州表示，子宮頸癌是女性常見癌症，癌前病變時，沒有症狀、沒有出血，也無異常分泌物，除非到了晚期才有症狀，因此難以早期發現。

林莉茹表示，抹片檢查無法避免罹癌，但有助於及早發現子宮頸早期癌前病變及癌症，及早診治可降低癌症發生率及死亡率，早期子宮頸癌治療預後不錯，存活率逾九成。

抹片檢查可找出97.3%的子宮頸癌前病變、早期0至1期子宮頸癌個案，至於未篩檢者，發現子宮頸癌早期機率，僅為46.7%；此外，與三年內曾篩檢過的女性相較，三年內未曾篩檢者「罹患子宮頸癌風險」高出3.7倍。

陳美州提醒，有性生活經驗、停經者須定期接受子宮頸抹片檢查，切記在檢查前一、兩天，不要進行性行為、不要盆浴、不要使用陰道塞劑，要盡量避開月經來潮時做檢查。

癌症 篩檢 台灣

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