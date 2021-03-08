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肩頸僵硬、腰酸背痛當心「脊椎側彎」惹禍 自我檢測這樣做

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名黃姓小五女童常向父母抱怨肩頸僵硬、腰痠背痛，父母原以為是上體育課過於痠痛，起初只貼藥布，症狀嚴重時則選擇民俗療法治療，幾個月下來症狀時好時壞，直至在學校接受健康檢查時，醫師發現脊柱有不正常彎曲現象，安排到醫院複診，確診為功能性脊椎側彎，經安排物理治療後終改善症狀。

功能性脊椎側彎 脊椎呈S或C型彎曲

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健科醫師徐瑋璟表示，「功能性脊椎側彎」是指站立時脊椎呈現「S型」或「C型」的彎曲，大部分發生原因為姿勢不對稱所引起，例如孩童長期把厚重的書包背在單邊肩膀上，寫功課時身體歪一邊，或是時常癱在沙發上玩3C產品等，家長應於小孩發育時期特別注意姿勢，以免日後影響身高或視力發育。

4點自我檢視 是否有脊椎側彎

物理治療師楊詠順也指出，一般民眾可以透過簡單的方式，自我檢視是否有脊椎側彎的現象，包括兩邊肩膀是否等高、是否有一側肩胛骨特別突出、兩側腰部曲線是否對稱，以及身體往前彎時，是否有一側背部特別突出。預

防功能性脊椎側彎 日常3運動助矯正

為避免造成功能性脊椎側彎，平時須注意以下幾點：選擇雙肩背負式背包、站立時避免駝背及三七步、坐姿時保持端正避免身體歪斜，楊詠順物理治療師也提供日常簡單運動撇步自我矯正：

1、貼牆壁站立：兩腳與肩同寬，抬頭挺胸縮下巴，後腦杓、兩側肩胛骨、臀部及後腳跟輕鬆靠著牆壁，且鼻子、下巴、胸骨成一直線，一次維持5～10分鐘，一天三次。

2、脊柱平衡運動：採四足跪姿，右手臂與左腳向水平伸展，並維持10秒後換左手臂與右腳向水平伸展維持10秒，配合呼吸反覆交替練習，一次10～15下，一天三次。

3、背部肌肉訓練運動：採趴姿，雙手向前伸展，以肚子為支點，雙手與雙腳同時抬起離開床面，維持5秒後休息，一次10～15下，一天3次。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49269/

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