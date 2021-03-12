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隔夜菜有毒？ 營養師教7招…這樣做安心吃！

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只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要一再加熱，就可降低食用風險。（Getty Images）
只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要一再加熱，就可降低食用風險。（Getty Images）

台灣藝人錦雯媽媽生性節儉，常吃隔夜菜，不料卻上吐下瀉，緊急送至急診就醫，確診為食物中毒。台北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師張瑄筠指出，隔夜菜可以吃，但必須注意保存、加熱，否則容易孳生病菌，引發食物中毒。

張瑄筠說，造成食品中毒的三大病菌為仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌，只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要重複加熱，就可降低食用風險。該如何處理隔夜菜？張瑄筠提出七大重點：

1.先分裝

在料理大分量菜肴時，如滷肉、燉雞、咖哩等，建議先行分裝。不要整盤上桌，吃剩的再分裝，若菜肴已經沾染到口水，容易增加細菌汙染風險。

2.一小時內要放冰箱

當餐沒吃完的食物，或是在外的打包菜，應在一小時內要放進冰箱，以免變質。

3.注意保存時間

料理過的食物放在冰箱冷藏，最多保存一至二天，不要超過三天。至於冷凍期限最長一個月。

4.不用電鍋保溫

隔夜菜不宜用電鍋保溫，因為電鍋保溫時，溫度低於60℃，更適合病菌孳生。

5.需70℃以上加熱，且不可反覆加熱

不管是電鍋加熱，或是微波，中心溫度須達70℃以上，可消滅大部分病菌。復熱以一次為宜，不可反覆加熱。

6.海鮮類不適合隔夜

海鮮類食物（鮪魚、鯖魚、鰹魚等）不宜當隔夜菜，應當餐食用完畢。

7.挑選適合的蔬菜

一般綠色青菜在重新加熱後，顏色不好看，口感也較差，不適合當隔天便當菜肴，建議多使用茭白筍、玉米筍、高麗菜、蘿蔔、菇類或冷凍花椰菜等。

至於儲存隔夜菜也是一門學問，張瑄筠建議，選擇不鏽鋼與玻璃材質較安全，塑膠容器在清洗時，容易出現刮痕，較易藏汙納垢。此外，應定期清洗盒蓋內側矽膠條環，以免孳生黴菌和細菌。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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