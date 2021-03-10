重訓肩推 胸大肌竟斷裂

重訓每個人的重量承擔力不同，應先找專業教練評估，循序漸進。(本報資料照片)

40多歲的張先生近來勤上健身 房做重訓，一次未經教練同意，逕自增加肩推組數，突然胸前「啪」一聲，手頓時沒力還疼痛無比。原以為肌肉 撕裂，就診才知左邊胸大肌拉斷了，肌肉纖維斷裂無法修復，兩邊胸形明顯不對稱，仿如「男身女乳」，最後留下「肌肉養成記」的後遺症。

●重訓受傷 主要是操作不熟

高雄長庚醫院骨科系運動醫學科主任周文毅表示，健身風潮方興未艾，重訓超夯，以往求診患者多為退化性疾病，近年來健身受傷的就醫民眾已占臨床二到三成，年齡介於30至50歲，顯示青壯年族群確實已把運動風氣帶起來。重量訓練會受傷，主要多是患者對訓練動作的操作不熟，或是對於阻力的大小、次數與組數沒有規畫。

一般來說，重訓分為上、下肢。周文毅提醒，上肢重訓容易因肩推過頭，造成胸大肌拉傷；臥推不當也有二頭肌肌肉斷裂風險；有患者在臥推時上推槓鈴不小心滑手，造成肩峰鎖骨關節脫臼；下肢重訓，要當心蹲舉引起髕股肌鍵炎。

由於每個人的重量承擔力不同，周文毅建議，先找專業教練評估，一旦負荷量超過自己可承受的80%，一定要有人從旁協助，初期可從「低重量、多組數」，循序漸進，再慢慢轉為「高重量、低組數」。

●教練在旁 受傷發生率較低

振興醫院復健醫學部主治醫師黃永錚認為，根據統計，重訓時教練在旁，受傷發生率較低；臨床上常見重訓受傷部位，分別為肩關節、手腕關節、下背部（主要是腰椎）、膝蓋及肌肉撕裂。

以肩關節為例，啞鈴平舉或躺著臥推時，最容易發生肩旋轉肌撕裂；若臥推、蹲舉舉過頭，拉、放速度太快，手抓握的位置、姿勢不對，也可能會出現手腕關節炎，嚴重導致腕隧道症候群。

●下肢施力不對 恐會傷到腰

蹲舉、抓舉則常造成下背受傷，「就像有些媽媽直接抱小孩不小心傷到腰」，黃永錚表示，曾有患者下肢重訓用不對的地方施力，造成腰部椎弓節解離，進而引發脊椎滑脫走上手術之路。

重訓是一種阻力運動，導致手術的比率不高，周文毅指出，若不想用槓鈴，仍可以利用彈力、彈力帶，一樣有效果。黃永錚表示，TRX懸吊式阻抗也是重量訓練，雖然力量沒有那麼大，相對緩和也相對安全。

重訓有益身體健康，周文毅表示，30歲後肌肉、骨頭量開始往下掉，及早建立肌力，可替身體存骨本，預防肌少症與關節退化；黃永錚認為，重訓讓身體代謝能力好，不易變胖，「能量用在肌肉上比存在肚子好」，遠離代謝性疾病，如糖尿病 等。

●運動套餐 4類缺一不可

「許多老人病，藥物效果有限，運動卻是共同良方。」周文毅呼籲，完整的運動套餐應要涵蓋四類：阻力性的無氧重訓、耐力性的有氧運動（如慢跑、游泳）、平衡運動、柔軟運動（拉筋、收操），缺一不可。

● 常見重訓受傷原因，對動作不熟、對阻力大小、次數與組數沒規畫

● 上肢重訓容易肩推過頭成胸大肌拉傷，臥推不當容易二頭肌肌肉斷裂

● 下肢重訓要當心蹲舉引起髕股肌鍵炎