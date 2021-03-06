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清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

對於過敏、慢性鼻竇炎患者，清洗鼻腔可說是相當有幫助的輔助療法，可以將累積在鼻腔中的過敏原、髒污等洗淨，增強纖毛細胞黏液清除的能力，減少黏液與髒污接觸時間，減少過敏現象，還可減少藥物使用。不過坊間許多洗鼻劑、洗鼻器、洗鼻液，到底該如何選擇？台灣知名耳鼻喉科醫師張益豪表示，洗鼻溶液必須要等張、等溫，大量且低壓沖洗效果較佳。

洗鼻前應由醫師評估 洗鼻液等張等溫不刺激

欲洗鼻前應先由耳鼻喉科醫師評估，確認身體狀況適宜。進行之前需先洗淨雙手，接著便可以著手準備洗鼻水。張益豪醫師指出，洗鼻水的重點是等張與等溫，等張意即液體需與身體的滲透壓相等，也就是常見到的生理食鹽水，可用於清洗傷口、眼睛，也可用於清洗鼻腔；等溫則是與人體溫度相等，如此清潔鼻腔最不刺激鼻黏膜，也較為舒適。

配置生理食鹽水 應選擇不含碘之鹽

現成的生理食鹽水較難加溫，因此張益豪醫師建議可以自行調配，不過坊間有許多已經調配好洗鼻鹽包，也就是不含碘的鹽巴，一般食鹽含有碘，會刺激鼻黏膜，且長期使用可能吸收過多。

他也提醒調配時應注意包裝標示，常見份量有300與500毫升，準備剛好的水量，勿過多或過少。溫水部分可準備100毫升的80度熱水加上400毫升的28度溫水，即可完成等張、等溫的生理食鹽水。

清洗向前傾勿左右搖擺 過程中以嘴巴呼吸

洗鼻容器部分，市面上大概有兩三種，張益豪醫師建議可使用倒勾型的，才不會因擠壓力道不同而水柱衝力不同，同時也能將底部的食鹽水用完。洗鼻姿勢建議站在水槽或臉盆前，向前傾勿左右倒，清洗過程中記得放鬆嘴巴且微微張開，以嘴巴呼吸，過程中盡量不要講話或吞嚥，清洗時液體會自然由另一端或嘴巴流出。清洗後記得輕輕以鼻子噴氣，同時將頭左右搖擺，將殘存液體排出。

洗鼻時機建議下班後 切勿在睡前清洗

洗鼻時間建議下班回家後，將通勤時的髒污清潔乾淨，張益豪醫師提醒千萬不要在睡前洗鼻，會使睡眠不安穩，若時間允許的話，早上起床時也可以清洗，將塵螨洗淨。值得注意的是，若鼻塞時清洗鼻腔，液體可能會從嘴巴流出，此時不必太過驚慌。建議過敏族群都可以規律清洗鼻腔，減輕症狀。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49251/

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