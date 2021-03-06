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鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

鳳梨的俗名為旺來，不只在民俗節日裡有添好運的意思，營養價值也不容小覷。快來看看台灣樂生療養院蔡雅禎營養師、營養室主任蘇嘉華怎麼說。

營養師：酵素有助消化 膳食纖維有助腸蠕動，預防便祕

鳳梨有別於其他水果，除了豐富果糖外，還含有蛋白質消化酵素，可以促進飲食中蛋白質的消化，或於烹調上面改善肉類的口感，有機酸也可以帶出食物中特殊的風味，平衡鹹膩的口感，不單單當水果食用，也很適合做料理或加工產品。

但因為酵素易受到高溫影響，如要保有酵素活性可以醃料方式或於熄火前再入菜為佳，高溫製成的加工品如鳳梨醬、鳳梨罐頭則無酵素活性。而鳳梨心是膳食纖維和酵素含量最多的地方，切記勿切除丟棄。

維生素B1有助於身體代謝和消除疲勞

在水果種類中，鳳梨含有較多的維生素B1，而維生素B1有助於醣類代謝，維持神經良好的傳導及修復，有助於消除疲勞還可以促進食慾。

含有維生素C、鉀 降低血管損傷，助於血壓穩定

維生素C具有保護血管的功效，降低血管內皮的氧化損傷，而鉀有助於排除身體過多鈉離子，是天然降壓藥，加上鳳梨的獨特風味，降低烹調中調味料的使用，減少鹽分的攝取。對於肉類加工品，如香腸、火腿中的亞硝酸鹽致癌物也有清除的功能。

營養師提醒:有2種特性的人攝取鳳梨須注意

糖尿病患者

鳳梨為水果類，含有大量醣類，且屬中昇糖指數(GI值65)的水果，容易讓血糖波動明顯，每天需控制攝取量為2份量，且須減少攝取頻率，一份為1/10片(110克)的份量，熱量60大卡，約一般飯碗半碗的份量，不但如此還需避免鳳梨加工品如鳳梨果乾、鳳梨罐頭、鳳梨醬、鳳梨汁等產品的食用。

腸胃疾病患者

因鳳梨富含酵素，除了須避免空腹食用外，如本身有消化性潰瘍疾病者時，因為胃壁已有受損情形應避免食用或減少攝食量。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49272/

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