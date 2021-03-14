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抗老 從吃對食物做起

黃妙雲
南瓜富含β胡蘿蔔素、葉黃素等抗氧化營養素，能預防老化和護眼。本報資料照片
南瓜富含β胡蘿蔔素、葉黃素等抗氧化營養素，能預防老化和護眼。本報資料照片

很多人怕老，想延緩老化，可先從體內抗老、「吃」對食物做起。我們吃的每一口食物，都會影響老化速度，營養師建議，從平常吃的食物開始抗老化，多吃抗氧化的蔬果食物，能讓人愈活愈年輕。

對抗老化，主要就是清除體內的自由基，讓細胞健康正常，可延長壽命，並能青春永駐。郵政醫院營養師黃淑惠說，現今很多人的細胞提前老化，體內產生大量的自由基，也就是疾病、老化的起源。

因此吃富含抗氧化的酵素、維生素A、C、E等營養素及植化素的抗老食物，並養成正確的飲食習慣，相當重要。

葡萄含鐵質可補血氣。本報資料照片
葡萄含鐵質可補血氣。本報資料照片

抗氧化是對抗老化的重要關鍵，像番茄裡的茄紅素、綠茶中的兒茶素、紅蘿蔔中的胡蘿蔔素、大蒜裡的蒜素、藍莓裡的花青素等，都屬植化素，研究發現，植化素具有增強免疫力、預防心血管疾病、延緩老化等作用。

黃淑惠指出，現在流行吃不同顏色新鮮蔬果，蔬果中含有各種不同的植化素與特殊營養素，民眾只要每天攝取綠、黃、紅、藍紫、白、黑等6種不同顏色蔬果，就可以讓自己更健康有活力。

白色食物主要是調控血壓及膽固醇；綠色食物主要維持健康視力、強壯骨骼；黑色食物可提高免疫系統、潤澤肌膚美容；橙黃色食物可以保護眼睛、血管；藍紫色食物可延緩老化；紅色食物可保護心臟、預防記憶退化。

10大抗老食物 製表／黃妙雲
10大抗老食物 製表／黃妙雲

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