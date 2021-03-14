拉肚子後變瘦 問題嚴重

醫師表示，急性腹瀉造成體重減輕，有可能是發炎性腸胃炎或自體免疫疾病導致。本報資料照片

連上牌桌三天，20多歲的小華（化名）熬夜熬到雙眼掛上熊貓眼，準備迎戰第四天時，凶猛的急性腸胃炎上門，只要一起身就得立刻跑廁所，原本的聚會統統取消，年假後半段都在床上躺著，不得動彈。她心想，既然嚴重腹瀉，年後應稍微減重 ，可亮麗重回職場，沒想到站上體重計，竟完全沒有變化。

醫師：腹瀉變瘦 錯誤觀念

台北新光醫院胃腸肝膽科主治醫師、健康管理部主任朱光恩表示，許多人以為腹瀉會使體重減輕，其實這是錯誤的觀念，若是急性腹瀉卻造成體重減輕，反而「問題嚴重」，不僅要擔心可能非單純的急性腸胃炎，而是較為嚴重的發炎性腸胃炎，還可能是自體免疫疾病所致。

急性腸胃炎 排掉的是水分

朱光恩解釋，急性腸胃炎大多一到二天症狀就會趨緩，患者僅需要讓腸胃道休息一天，不要再進食，大多可以不藥而癒，急性腸胃炎的腹瀉表現，常會讓人誤以為排掉長期堆積在體內的宿便等，以達到體重減輕的效果。實際上，體重要出現變化仍與體脂肪有關，急性腸胃炎排掉的頂多是水分，不足以撼動體重。

腹瀉1周掉2公斤 提高警覺

朱光恩指出，若導致腹瀉的原因不是細菌或是病毒，而發炎性疾病，如潰瘍性大腸炎、克隆氏症，就可能會讓體脂肪流失，這類腹瀉會長達二周以上，屬於反覆性腹瀉，腸道發炎使蛋白質流失。提醒要特別留意，若是不斷腹瀉後，體重一周內減少超過2公斤，就必須提高警覺，恐怕不是單純的急性腸胃炎。

想要防範急性腸胃炎，最好「勤洗手」，即可避免罹患細菌性或是病毒性腸胃炎。病毒性腸胃炎好發的季節，是在每年的11月到隔年的3月之間，以輪狀病毒、諾羅病毒、腺病毒為主。

想要防範急性腸胃炎，建議最好勤洗手。本報資料照片

腸胃炎飲食守則

吃乾飯勝於吃粥…米飯熬久會出現酵素反而容易刺激腸胃蠕動

吃蘋果 別削皮…蘋果皮是天然止瀉劑，腸胃炎期間可吃適量

溫開水配鹽巴…添加鹽巴的水可協助補充電解質

溫水＋運動飲料…溫水與運動飲料各半，可補充腹瀉後流失電解質

避免喝奶製品…奶製品易刺激腸胃道，且容易脹氣不利於恢復

（資料來源／台北新光醫院胃腸肝膽主治醫師朱光恩）