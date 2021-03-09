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冷凍殺蟎再清洗 氣喘兒也能抱絨毛娃娃

黃惠群
醫師指出，家長只要花點心思，從旁指導，氣喘兒也能有健康快樂的童年。 (Getty Images)
醫師指出，家長只要花點心思，從旁指導，氣喘兒也能有健康快樂的童年。 (Getty Images)

家有氣喘兒童，需要加倍照顧，但不准孩子抱絨毛娃娃，似乎有點說不過去。此外，氣喘兒可以吃冰品嗎？與同學玩耍奔跑有沒有關係？該不該接受類固醇治療？都是氣喘兒家長常見的疑問，醫師指出，家長只要花點心思，從旁指導，氣喘兒也能有健康快樂的童年。

★去除娃娃上塵蟎 熱凍皆可

塵蟎是常見的過敏原，塵蟎濃度愈高，誘發氣喘機率愈高，小朋友喜愛的填充玩具易藏塵蟎，有些家長在娃娃外部套上一層塑膠套，有效阻絕塵蟎，但套上塑膠袋的絨毛毛失去溫暖的觸感，小朋友總哭訴不喜歡，該怎麼辦？

台灣小兒科診所醫師林應然表示，小朋友喜歡絨毛娃娃就是因其「毛毛」的觸感，很難接受塑膠袋包裹。他建議家長每隔一至兩周清洗娃娃一次，如果娃娃過於厚重，需用「熱」或「凍」，才能殺死塵蟎，而冷凍是最簡單的方式，清洗前先放進冷凍層過夜，塵蟎怕冷、會死掉，之後再進行清潔。至於平常建議不要抱著填充玩具睡覺，以免吸入塵蟎。

★類固醇副作用多 少用為妙？

許多家長擔心孩子使用類固醇後，變胖、青光眼、白內障、高血壓、肌肉萎縮等，林應然說，「類固醇其實是治療氣喘機轉的重要藥物。」只要在醫師評估下用藥，就能有效減輕氣喘症狀，避免副作用。

臨床顯示，口服、注射等劑型的類固醇不能久用，林應然指出，吸入性類固醇相對安全，因為類固醇含量很少，少到沒有必要談副作用，家長不要一提到類固醇就聯想到副作用。

重要的是，避免誘發喘，家長應該注意家中環境，維持乾淨整潔，避免油漆、殺蟲劑、蚊香等刺激物質。

★擔心誘發症狀 冰品碰不得？

許多氣喘兒的家長擔心孩子吃冰誘發症狀，而不讓小朋友食用冰品，難道氣喘兒只能用眼睛吃冰淇淋嗎？

林應然說「不盡然」，歐美地區普遍認為吃冰不會誘發氣喘；但亞洲人吃冰，較易咳嗽、誘發氣喘。若氣喘急性發作時，當然不能吃冰，但沒什麼狀況時，偶爾吃冰是沒關係，但不要吃太快、吃太多，一下子吞下大量冰品，冷卻食道，而食道跟氣管前端連接，恐連帶使氣管冷卻、收縮，類似氣喘發作。

林應然建議，氣喘兒可以少量食用，先在口腔含一下，不要急著吞下去，如此一來，便可大幅降低氣喘發作風險。

★避免併發症 最好不要運動？

部分家長擔心運動誘發氣喘甚至嚴重併發症，而不讓小朋友上體育課。林應然說，「要讓小孩子過正常生活，運動是小孩生長很重要的一部分。」不能以為運動會誘發氣喘，就叫孩子不要運動。建議運動前先吸一些藥物，若做較劇烈運動，應採間歇性運動，「氣喘兒其實也可以過正常生活」。

羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽指出，病情控制良好的氣喘兒可多多運動，例如，游泳、瑜伽等，但運動前一定要暖身，減少刺激。至於運動時間及強度，以不超過各年齡層運動心跳為原則。計算方式為（220-年齡）×0.7。氣喘急性發作及溫差大或空汙嚴重時，均應避免運動，避免誘發氣喘。

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