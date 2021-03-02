緩解腸胃毛病 從釋放情緒開始

圖片來源 ／健康醫療網

聆聽你的腸胃呼求的訊息！相信很多人深受拉肚子、反覆腹瀉、脹氣等胃腸敏感的困擾，除了大量吃藥和手術緩解疼痛外，你可以透過行為醫學療法改善，讓胃腸感覺更好，根據克里夫蘭醫學中心，消化疾病與外科研究所行為醫學計畫主任朱迪思·西姆滕（Judith Scheman）博士說，「疼痛有分生理、心理成分，必須同時解決。」而良好的情緒健康能緩解很多胃腸疾病。

情緒雙向溝通 腸道與情緒密切

大量研究表明，情緒緊張會使腸胃運作。Scheman博士說，「影響情緒的神經傳導物質像是血清素也由腸道產生的」，血清素負責執行大腸收縮與蠕動的動作，每當有壓力與焦慮會對身體造成影響，使胃腸疾病惡化，胃腸惡化時也會反過來影響情緒，她說，這種循環是雙向的，除了吃藥和手術外，強調還可以透過心理治療改善胃腸激躁症等不適症狀。

腸道神經系統 接收人們情緒訊息

腸道神經系統對感覺與心情有著重要影響，此種結構龐大的神經網路有很多的神經細胞，神經發送信號的化學物質，它們會從大腦穿過身體，沿著進入胃腸道神經系統，並對神經遞物質做出反應。Scheman博士說，「大腦和胃腸通過這種神經網絡相互交談。」這也解釋了為什麼人們心情沮喪時胃腸可能會有不舒服或消化不良的原因，反之會促進發炎，影響免疫系統，及胃腸道肌肉 的運動。

緩解胃腸毛病 善用行為醫學幫助

Scheman博士說，建立良好的情緒可以解決許多發炎性腸道疾病（IBD）、大腸激躁症（IBS）問題，越早接受教育 行為療法，可以讓你感覺更好。

1. 深度放鬆療法：漸進式的肌肉放鬆引導、寧靜的音樂和深呼吸，以幫助人們大腦釋放內啡肽並降低對壓力的反應性。不僅放鬆身心，擁有更好的睡眠。研究表明，深層放鬆可能會增強免疫系統。

2. 認知行為療法（CBT）：一種談話心理治療，改變思維和行為方式，改善壓力對身體的反應，例如學習應對技巧，更好地管理焦慮和壓力，改變思想、改變大腦、改變內心。研究表明，使用行為認知療法可改善大腸激躁症症狀。

3. 生物反饋療法：利用現代生理科學儀器，例如測量生理指標，例如手部溫度、心跳率等來觀察對壓力的生理反應，通過人體內生理或病理信息的自身反饋，進行有意識的訓練，達到消除病徵的方法。

參考資料：

Your Brain May Be a Powerful Tool for Improving Stomach Problems



How to Manage Irritable Bowel Syndrome With Your Brain

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49214/

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