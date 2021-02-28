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熬夜滑手機、追劇 變胖又變老

吳亮賢
醫師提醒，經常熬夜工作或娛樂，可能會加速衰老、肥胖，增加心血管疾病風險。（圖：台北慈濟醫院提供）
醫師提醒，經常熬夜工作或娛樂，可能會加速衰老、肥胖，增加心血管疾病風險。（圖：台北慈濟醫院提供）

每到周末或連假，就愛熬夜滑手機、追劇？台北慈濟醫院神經科醫師鄒儲蔭提醒，睡眠剝奪不僅可能造成肥胖、衰老加速，更與失智症、高血壓、癲癇、心血管疾病相關，最嚴重甚至會猝死。若每天睡不到6小時，心臟病機率更會增加2成，且會傷害腦神經，無法透過補眠修復，進而產生一連串負面生理效應。

新北市38歲患有癲癇的男子，過去都有規律用藥，控制良好，但近一周因工作量大熬夜趕工，使癲癇症狀頻繁發作，某日甚至失去意識倒臥床上，至台北慈濟醫院就醫後，經衛教及調整藥物，病情才逐漸改善。

心血管疾病 風險上升

鄒儲蔭指出，睡眠與許多健康問題相關，包括肥胖、中風和心血管疾病，研究指出，與睡眠時間多的人相比，每晚睡不到7小時的人具有更高的平均體重指數和肥胖症；而與睡眠時間6到9小時的人相比，每晚睡少於6小時的人罹患心臟病風險高出20％。

傷害腦神經 補眠沒用

鄒儲蔭表示，不管是睡太少或睡眠片段化，都可能傷害腦神經，使人認知功能減損，也可能傷害心血管系統，且傷害無法透過補眠修復；6到9小時都算正常的睡眠時數，但建議在12點前就寢，否則將影響血清素、生長激素及褪黑激素分泌，無法順利進入深層睡眠，導致大腦無法正常執行腦細胞廢物清理，增加罹患阿茲海默症、帕金森氏症等退化性疾病風險。

肥胖 心血管疾病 心臟病

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