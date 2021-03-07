2招收心操 找回工作狀態

胸肌牽拉。（圖：物理治療師楊詠順提供）

休假後回歸工作崗位，不少人會心情低落，出現「收假症候群」，建議最好提早一天收假，調整生活型態，並透過收心操活絡筋骨，有助迎接新生活。

台灣 亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟、物理治療師楊詠順表示，休假期間，多數民眾習慣晚睡晚起，睜眼後餐餐大魚大肉，各種零食不離手；此外，由於新冠肺炎疫情 尚未趨緩，減少出外旅遊的活動後，便改為宅在家狂追劇。連續日夜顛倒、飲食無節制的結果，容易造成體重直線飆升、頭痛、腹瀉、無精打采、胃口不佳、注意力不集中、異常焦慮等症狀。

休假期間看電視、追劇、滑手機 等久坐行為，容易產生腰痠背痛、肩頸緊繃、胸口有壓悶感等情形，加上睡眠不足，往往使得假期好心情嚴重受到影響，為了不影響開工後的工作效率，建議晚上睡覺前可以先洗個熱水澡，並提早30分鐘進入被窩，藉由聆聽輕音樂等方式幫助入眠。

此外，長假期間多數人習慣久坐打麻將，或是窩在沙發上看電視、滑手機，長時間下來髖關節容易變僵硬，進而累積臀部和雙腿脂肪，使下半身循環變差，出現腰痠背痛，打麻將則易使胸肌變僵硬，導致肩頸痛。

建議放假結束1至2天，透過適度運動、清淡飲食，除了促進新陳代謝，幫助身體放鬆，也可稍稍找回原本的體重，擁有一個清明的腦袋。

民眾不妨透過2招收心操，學習讓自己收心，也能有效緩解休假常見的筋骨痠痛，並可消耗累積的熱量，改善肌力和血液循環，讓自己及早回歸工作狀態。

1.髖屈曲肌伸展

雙腳併攏站立，將右腳抬起，往前跨一大步，呈現弓箭步姿勢，此時感覺左後腿拉伸；伸展時身體稍微往右側傾，維持10秒，做完後換伸展右腳，早中晚各做15次。

2.胸肌牽拉

面對牆角或開著的門站立，左手靠著牆角，手肘抬至肩關節高度，前臂向上，使肩膀及手肘分別呈90度，並將身體稍微向右側轉。此時感覺左側胸肌有拉伸感，停留10秒，作完後換右側，早中晚各做15次。