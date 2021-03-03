吃肉會胖？ 澱粉才是元凶

地中海飲食，以蔬菜為基礎的飲食型態，肉類以富含Omega-3脂肪酸的魚類、海鮮為主。 （本報資料照片）

別再說少油可以減肥！台北國泰醫院前病理暨檢驗醫學部長、元鼎診所院長曾嶔元指出，「少油減肥」這個普遍觀念不盡然正確，根據世界頂級醫學期刊證實，攝取少一點卡路里確實有益健康，但是少油並不是重點，「澱粉類攝取過量」才是造成肥胖 的元凶。要避免復胖，飲食方法必須符合人性，像採取地中海飲食減肥者，復胖機率較低。

少點卡路里 健康可改善

曾嶔元說，根據一份2019年發表的國際醫學論文，共有218位健康成人參加，以健康為目的，飲食中減少10%的卡路里攝取，兩年下來，不僅體重下降，更有血壓下降、低密度膽固醇下降、發炎指數也下降的效果。證實減少一點卡路里攝取、每天少吃一點，健康可以得到明顯的改善。

此外，《新英格蘭 醫學期刊》中也有一份論文說，把645人分為四組，分別是高低脂肪與高低蛋白質組，但都要注意卡路里攝取量，結果發現，不論是哪一種配方飲食，減少卡路里達六個月，就可以平均減重 6.5公斤，成果非常顯著。

碳水化合物 宜減少攝取

減少卡路里攝取的策略，曾嶔元說，就是減少攝取碳水化合物，因此減少澱粉攝取才正確，一般人認知的少吃肥肉（減少脂肪攝取）已經被顛覆。根據英國醫學期刊《刺胳針》刊登的論文，集結53份、68000多人的研究發現，高脂肪的飲食比低脂肪的飲食好，如果要減肥，不必擔心吃肥肉，含油量並不會讓人發胖。

地中海飲食 較不易復胖

縱然減肥成功，哪一種飲食方法才不會復胖？曾嶔元指出，《新英格蘭醫學期刊》在2008年發表的文章，將減肥者分為第一組「低卡路里低脂肪組」、第二組「低卡路里搭配地中海飲食組」、第三組「正常卡路里但是低碳水化合物組」。

追蹤兩年，減重最多的是第三組，平均減重5.5公斤，顯示澱粉確實是造成肥胖的主因；第一組減肥效果雖然好，但明顯復胖；第二組減重成效居中，追蹤四年，發現地中海飲食組維持效果最好，因為地中海型飲食最符合人性，可以長久的持續下去。

卡路里過低 基礎代謝差

不過，曾嶔元也強調，過低的卡路里攝取，會讓人基礎代謝率下降，不僅疲倦、寒冷、無精打采，甚至分泌類生長激素而讓人更感飢餓。

根據美國的實驗，僅24周減少四分之一的卡路里攝取，參與實驗者即出現性欲低落、退縮、孤立、憂鬱、歇斯底里等症狀，甚至自殘，因此長時間的極低低卡路里攝取，注定失敗。(韋麗文)

醫學辭典：地中海飲食

所謂地中海飲食，指的是南義大利風格的飲食。以蔬菜為基礎的飲食型態，含有大量在地當季生產蔬菜、全穀類、豆類；肉類以富含Omega-3脂肪酸的魚類、海鮮為主，紅肉的攝取量較少；攝取乳製品，提供高品質蛋白質與鈣；油脂採用未精製的初榨橄欖油，並攝取堅果種子；飲用適量紅酒。(資料來源：《不失智的台式地中海餐桌》／輔仁大學民眾學院營養科學系主任駱菲莉)