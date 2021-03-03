吃保健品三NG行為 對身體有害

保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

許多人愛買、愛吃保健食品，但NG行為連連。台灣 高雄醫學大學附設醫院營養部主任黃孟娟表示，很多民眾以為保健食品是吃越多、劑量越大、價錢越便宜越好，這種「撿便宜」的概念，非常要不得。

黃孟娟分析民眾服用保健食品三大NG行為表示，第一，民眾平日不重視蔬菜水果的攝食，也不重視均衡飲食，僅以保健食品補充飲食上的不足，非常不正確。第二，購買保健食品時習慣買很多種，這種狀況很可能造成某種成分劑量加重，在體內形成沉積，傷及器官。第三，本身有一些慢性病長期服藥的民眾，又同時長期食用一些保健食品，且沒告知醫護團隊，都十分不妥。

黃孟娟更表示，很多人會覺得保健食品吃越多越好；劑量越大、越好；越便宜越好，但如果食用保健食品有這種「撿便宜」的概念，非常要不得，「吃保健食品，需在安全的範圍內增加保健功能，劑量大，反而會造成身體危害，尤其很多人維他命A、B、C、D、E全買齊，每天吞，「這個很可怕」。

要保身體健康，還是要天天五蔬果，恪守均衡飲食的基本原則。黃孟娟說，自己認識一些空少或空姐，他們吃維生素，礦物質外，還加上抗氧化劑，以為抗氧化對他飛到天上有幫忙，然後再加上一些維生素B群，但成分都重複了！

她另表示，像外食族常高油、高糖食物吃很多，或常三餐不繼，是可以適量補充符合一般膳食營養素，攝取些維生素、礦物質的補充劑，但不建議服用一般的維生素礦物質補充劑以外，再重複往上加抗氧化劑或再加上維生素B群，再加上大劑量的礦物質補充劑。

平日習慣性地補充草本複方等保健食品的民眾，則建議要去詢問專業人士後會比較安全。劉孟娟表示，其實人體不缺的營養素，補充也沒用，一些醫學研究發現，維生素A攝取太多，可能會加重癌症 。尤其保健食品成分有時恐會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。

高雄岡山林姓鋼琴老師受高醫腎臟病照護團隊照護30年，治療期間因不愛吃蔬菜又怕飲食不均，自行服用保健食品，但市售保健食品琳瑯滿目，食安問題層出不窮，讓她深感困擾。後來經醫師開立適合腎臟病友的維生素與微量元素，才安心攝取，現在活力滿分，她說，「朋友都不知我得腎臟病」，服用保健食品前，諮詢醫師或營養師才是正道。