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腎臟病友想吃鍋 營養師：清水湯底+天然食材 吃料不喝湯

本報訊
慢性腎臟病患者可以吃火鍋，但火鍋湯底以清水為宜，並養成吃料不喝湯的習慣，以免增加腎臟代謝的負擔。（圖：台灣高鐵提供）
慢性腎臟病患者可以吃火鍋，但火鍋湯底以清水為宜，並養成吃料不喝湯的習慣，以免增加腎臟代謝的負擔。（圖：台灣高鐵提供）

寒流來襲，腎友可火鍋嗎？罹患慢性腎臟疾病的王伯伯，前不久因寒流一波接著一波來襲，常請太太煮暖呼呼的火鍋當晚餐，最近覺得雙腳水腫、虛弱無力、惡心嘔吐等症狀，回診抽血發現腎功能惡化，血鉀、血磷過高，經醫師照會營養師飲食建議。王伯伯一臉愁容問營養師，「難道我不能吃火鍋了嗎?」

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養部營養師李純瑜表示，慢性腎臟病患者可以吃火鍋，但火鍋湯底以清水為宜，並養成吃料不喝湯的習慣，以免增加腎臟代謝的負擔。目前市面上常見的火鍋湯底，如大骨湯、罐頭高湯，或是添加雞湯塊、鰹魚粉提味，甚至藥膳或番茄、蔬果熬煮，標榜養生健康，都盡量少碰，因為這些濃郁高湯含鈉、磷、鉀過高，喝多了易引起高血鉀，增加腎臟病復發風險。

至於火鍋料的選擇，李純瑜營養師建議少吃丸類、餃類、香腸火腿、魚豆腐等富含「磷酸鹽」的加工食品，也盡量避免攝取容易吸附湯汁的食材，例如凍豆腐、炸豆皮、冬粉等，以免吃火鍋的同時，也吃進過多的鈉跟鉀，而增加腎臟負擔。食材以天然的最好，如魚肉片、肉片、雞蛋、嫩豆腐、蛤蜊、鮮蝦等，都可攝取到優質的蛋白質。

高醫營養師黃泰傑表示，市售蔬菜的鉀都很高，慢性腎臟病人切勿攝食生菜，蔬菜煮滾至少3分鐘以上，讓鉀離子溶出，且吃菜不喝湯，才能減少鉀離子的攝取量。

黃泰傑叮嚀，慢性腎臟病友要減少蛋白質較高的蔬菜攝取，例如蘆筍、菠菜、地瓜葉、豆莢類、芽菜類、青花菜、菇類等蔬菜，改選擇高麗菜、大白菜、苦瓜、冬瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、甜椒、萵苣、木耳等食材。如不瞭解個人的蛋白質份量需求，建議照會諮詢營養師。

（本文由健康醫療網提供）

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