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坐月子吃素可以嗎？ 把握6大營養素

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把握食物六大營養素，以新鮮、天然、多元、全食物入菜，就能達到調養產婦身體以及哺乳的需求。（本報資料照片）
把握食物六大營養素，以新鮮、天然、多元、全食物入菜，就能達到調養產婦身體以及哺乳的需求。（本報資料照片）

素食的產婦如何做好月子？台灣大林慈濟醫院營養師黃金環表示，把握食物六大營養素，以新鮮、天然、多元、全食物入菜，就能達到調養產婦身體以及哺乳的需求。

素食月子餐 補充豆類蛋白質

黃金環指出，蛋白質優先選擇植物性蛋白質，其次是白肉、蛋類，後選紅肉，以預防心血管慢性疾病。而大林慈濟醫院的研究也發現，茹素者的糖尿病發生率較低，脂肪肝、膽結石等疾病的發生也減少。

黃金環說，素食者哺乳期需要多兩份的蛋白質補充，以修補細胞組織恢復傷口和增加乳汁分泌，主要蛋白質來源有植物豆類：黃豆、黑豆、毛豆和其製品，如豆腐、豆乾、豆包，且皆為非基改黃豆製成，另外蛋、奶也是其一來源。

彩虹飲食 清除細胞內外毒素

同時以彩虹飲食的原則來達到營養均衡。如黃色含葉黃素、β-胡蘿蔔素；紫色含花青素，紅色含茄紅素，綠色含葉綠素、兒茶素；白色則是含硫的有機物，黑色也有豐富的花青素，這些抗氧化營養素對於產後的調養非常重要。

黃金環指出，蔬食中多元的抗氧化營養素，可幫助清除細胞內外的毒物與自由基，還可降發炎抑制壞細胞生長，清除廢物毒物，加速代謝，讓體質調理更完善。

補充鈣質、鐵質 這些食物多吃

俗語說「生一個孩子，掉一顆牙」，產婦極需補充鈣質與鐵質。黃金環營養師建議，堅果和深綠色的蔬菜含有非常豐富的礦物質。此外，若隨餐吃富含維生素C的水果，可讓鈣、鐵吸收更好；懷孕後期腸道蠕動不佳，產婦常有便秘現象，蔬果中的膳食纖維和寡醣為益菌質，可幫助好菌生長，有助腸胃道消化吸收、排便順暢。

謝絕生冷食物 避免身體負擔

黃金環提醒，月子中避免吃生冷食物，老薑麻油的攝取也需因產婦的體質而有所衡量，更需避免含咖啡因飲品或吃高熱量高糖食物，以免造成身體過度負荷。

（本文由健康醫療網提供）

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