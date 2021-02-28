春天養生 善用十二經絡

善用十二經絡養生法，可調理身心健康。（本報資料照片）

一元復始，萬象更新，春天正是忙碌現代人休養生息的好時機，時辰與經絡息息相關，中醫師教你如何善用十二經絡養生法好好調理身心健康。

台灣 中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗指出，休假時可善用十二經絡的養生法，對應十二個時辰，在此時段從事相對應的保養，會有事半功倍的效果。

12時辰保養 事半功倍

晚上11時至翌日凌晨1時的子時、1時至3時的丑時，分別對應膽經及肝經，是肝藏陰血功能發揮的最佳時機。膽經和肝經運行可幫助人體排毒，此時段一定要好好熟睡，才能有效排除毒素。建議可在睡前拍打腿部的膽經，以手指刮拭頭部，每次三分鐘，可改善氣血運行。

早上7至9時為辰時，對應的是胃經。此時段最容易消化，吸收也最好，建議在早上9時前吃完早餐，且最好不要食用燥熱、辛辣、刺激性的食物，以免「傷胃敗脾」。

晚上9至11時是亥時，對應三焦經。陳潮宗說，這是內分泌脈絡，此時身體開始進入準備休養生息的階段，可以從事聽音樂、靜坐等安心養神的活動；中醫師楊宗翰則說，「三焦」具有主持諸氣、疏通水道的作用，容易手腳冰冷的人可以睡前泡腳，有助促進三焦精氣的流暢，對身體健康、美容保健都很有幫助。

春天吃菠菜湯 最佳選擇

另外，春天可多吃菠菜，菠菜富含維生素和微量元素，具有滋陰平肝，清理毒素、助消化的作用，可增強免疫力 ，促進身體新陳代謝，因此食用菠菜湯可說是春季養生的最佳選擇。