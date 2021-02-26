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手腳冰冷屬陽虛 飲用桂圓、紅棗茶可改善

高晧宇╱馬偕醫院中醫部內科主治醫師
手腳冰冷的「陽氣虛弱」者，可喝桂圓紅棗薑茶。(本報資料照片)
手腳冰冷的「陽氣虛弱」者，可喝桂圓紅棗薑茶。(本報資料照片)

50多歲陳先生常感手腳冰冷，且怕冷，經服用幾個月「溫陽散寒」和「疏肝解鬱」等藥物後，症狀緩解許多，再也不用擔心被別人說是「冰棒」了。

常見手腳冰冷的原因，包括貧血、三高高血壓、高血糖、高血脂）、心臟功能差、周邊血管阻塞、微血管對冷敏感，或自體免疫疾病如雷諾氏現象等。中醫界定為「手足厥冷」範疇，並根據個人體質對症調理改善。

若有手腳冰冷、怕冷、倦怠、容易腹瀉與骨關節疼痛者，多屬於「陽氣虛弱」者，可適時飲用桂圓、紅棗與老薑沖泡的茶飲，並搭配服用較溫補的藥物，例如理中湯、四逆湯。

若是手腳冰冷，不會往上延伸超過手肘和膝蓋，且容易緊張、失眠、常嘆氣、胸悶、心悸、頻尿者，多屬於「陽氣鬱阻」，平時可喝玫瑰花茶，中藥則可服用加味逍遙散、四逆散為主。

若手腳冰冷，但怕熱、容易汗出、便祕、口乾舌燥者，多屬「熱邪內鬱」，可適當食用綠豆和菊花，中藥則搭配服用白虎湯或承氣湯。

若平常面色較痿黃或蒼白者，下眼瞼淡白、舌頭淡白、腹痛、貧血、容易喘促和頭暈，且在冬天或下雨天症狀較嚴重者，多屬於「血虛寒凝」，可適時服用羊肉和紅棗，中藥則會搭配服用當歸四逆湯或歸耆建中湯。

若手腳冰冷，體型偏胖、胸口有痰感、口苦、黏膩感者，平常可吃山藥、陳皮、四神湯，治療則會給予二陳湯。若有三高或周邊血管阻塞者，平常可吃山楂、蓮藕等食物，中藥則以服用補陽還五湯或血府逐瘀湯為主。

改善手腳冰冷方法，除中藥治療外，冬天要帶帽子、睡覺穿襪子，平常少吃冰冷食物，適量補充蛋白質，更要多運動、維持規律作息。

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