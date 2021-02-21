嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法

火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage

天冷讓不少人燃起滿滿的「嗑鍋慾」，不過春節已經胖了不少，現在吃火鍋感覺好罪惡！怎麼辦呢？別擔心，營養師高敏敏在臉書 貼出「涮涮鍋熱量分析」，民眾可以藉此選擇相對熱量沒那麼高的食材吃下肚。不只這樣，高敏敏還傳授「健康吃鍋」的5秘訣，讓大家不但能吃得開心，還吃得安心。

高敏敏近日PO出「涮涮鍋熱量大分析」，提供各種常見火鍋食材的熱量表給民眾參考。而身為營養師的高敏敏也相當強調健康飲食，指出一餐普通的火鍋吃下來，鈉含量相當可觀，「如果選的是麻辣鍋底或酸菜白肉鍋底，一碗湯的鈉含量都可以破千mg！」

不過高敏敏說，「其實吃對了，火鍋還真的是好東西」，並分享「健康吃鍋」的5要訣，如下：

湯底選擇

選擇普通清湯，如大骨、蔬菜、昆布，避免重口味湯底。放料之前喝清湯，下肉之後就不要喝。

多蔬菜、少加工食品

如高麗菜、茼蒿、青江菜、綠花椰、大白菜等可以多吃，相反的，盡量不要丸子、貢丸、鑫鑫腸、餃類等加工食品。

主食選擇

盡量選擇麵類，或是能全穀類更好，熱量約是白飯的一半，也可替換成高纖維的根莖類食物。

肉品選擇

低脂的雞肉、里肌肉 、牛腱、鯛魚片比較好，避免高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片。

醬料調配

以天然辛香料調味為主，可選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等。