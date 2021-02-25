多運動、喝水…5要3不要 抗敏有訣竅

春暖花開，有過敏體質的人容易免疫系統失衡而誘發過敏。(Getty Images)

春暖花開，氣候變化大，有過敏 體質的人容易免疫系統失衡而誘發過敏，該如何超前部署才能避免過敏疾病發作？

2大過敏原：塵蟎與黴菌

引發過敏疾病的過敏原，包括塵蟎、黴菌、蟑螂等。其中9成以上是塵蟎，多活在居家室內的沙發、床墊、地毯等陰暗的角落裡；黴菌也是常見的過敏原，家中的植物、久未清理的空氣清淨機、地毯、舊玩偶、枕頭等，都是易孳生黴菌的地方。

常見4大過敏疾病，分別是異位性皮膚炎、鼻過敏、氣喘、眼結膜炎等。過敏症狀如果在皮膚會引起異位性皮膚炎及蕁麻疹；若在鼻子會引發過敏性鼻炎；若在下呼吸道肺部，會誘發氣喘；如果在眼部會引發過敏性結膜炎。這些過敏症狀有時候會合併出現，也有人一發作全身都出現症狀。

抗過敏，掌握「5要3不要」

要抗過敏、預防過敏疾病發生，就必須增強免疫力 ，建議謹守「5要3不要」原則。

1. 要多運動

要挑對時間、地點運動，清晨空氣乾淨運動較佳，有公園、河濱步道 空氣品質最好，可從事快走、慢跑、騎自行車、打太極拳、登山及游泳等運動。規律運動可以強化免疫功能，減少過敏發作。

2. 要吃鮮物

要多吃新鮮食物，包括牛乳、蛋、大豆、肉及穀類等食物；更要忌菸、酒、烤、炸、辣、冰等刺激性食物，避免食用加工品。

3. 要戴口罩

空氣品質不良時，要佩戴醫療用口罩，避免冷空氣直接刺激鼻腔，可以改善過敏現象，也可減少溫差太大帶來的肺燥，造成咳嗽、鼻塞等呼吸系統不適。

4. 要善用空氣清淨器，臥室保持乾淨、濕度適中

臥室是每個人待最久的地方，「保持臥室乾淨整潔」是清除塵蟎首要工作，建議容易過敏的人每周清洗更換床單、被套一次，天氣好時曬一下太陽，可以殺菌。更要善用空氣清淨器，臥室濕度最好維持在50至60%。

5. 要補充足夠溫開水

每天要喝足夠的溫開水，維持代謝功能，成人建議一天飲水量是體重乘上30cc。

6. 不要久待空氣品質差的場所

室內泳池、燒烤店、停車場、酒吧等，以及影印間、老舊3C設備儲藏等處所空氣汙染物多，容易引發過敏，最好避免停留太久。

7. 不要熬夜

維持良好的作息，充足的睡眠，不要熬夜，也非常重要，尤其熬夜容易造成免疫力下降，有過敏問題的人，一定要避免，可降低鼻過敏發作頻率。

8. 不要吃過敏食物

近年來頻傳的食品添加物也是致敏的元凶之一。飲食中充斥太多的化學物質，讓原本就有過敏體質的孩子誘發了過敏症狀，只有積極消除這些外在因素，才能讓過敏症狀有所減緩。