睡不著怎麼辦？ 睡眠專家各有法寶

失眠的成因複雜。（本報資料照片）

儘管努力避免各種可能引起失眠 的因素，某些深夜，還是會有難以入眠的時刻，即便睡眠專家也是如此。「要討論這個問題前，得先定義何謂『無法入睡』。」亞利桑那州睡眠與夢想心理學家、醫學臨床助理教授Rubin Naiman說，許多人認為良好的睡眠應該是頭沾枕就能睡，如果一、二十分鐘還睡不著，可能就會引發失眠的預期心理，而更難入睡。

Rubin Naiman說，事實上，躺在床上一、二十分鐘還醒著是正常的，「躺下後一、兩分鐘內就昏睡的人，未必擁有良好的睡眠品質，實際上可能是嗜睡和潛在睡眠障礙的症狀。」

那麼，當睡眠專家自己遇上輾轉難眠的夜晚時，他們會怎麼做呢？

睏倦自然就睡著

● 當我難以入睡時，通常是因為掛念著工作或孩子的事。我會避免為「睡不著」這件事而煩惱，身為睡眠專家最大的優勢就是，我知道我終將會因為睏倦而睡著，不會一直憂心「睡不著怎麼辦」，而讓自己更輾轉反側。

--ennifer L. Martin／加州大學 洛杉磯分校醫學副教授

● 對我來說，很難得失眠。但當我偶爾失眠時，還挺享受這樣清醒的時光，為什麼呢？想想，此刻我處在一個舒適的房間，安靜無人打擾，沒有吵鬧的孩子、煩人的工作訊息，只是在黑暗中放鬆。睡不著的時候，我會想想下次度假要去哪裡，妻子的生日要安排怎樣的驚喜，想些愉快的事，我不會因為睡不著而煩惱。人們害怕失眠，是一種非理性的恐懼，因為睡覺是天生的能力，累了你自然會睡著。

--Chris Winter／夏洛茨維爾神經病學和睡眠醫學總裁

分散注意力

●我很少有睡眠問題，但偶爾也會因為心裡掛念某事而睡不著，當我意識到這點，我會開始轉移注意力，想像一些放鬆的畫面，例如與家人度假的美好時光。

--lene M. Rosen／美國 睡眠醫學科學院院長

●睡不著時，我會讓想像飛馳到自己想望的畫面，躺在沙灘上的吊床、孩子在沙灘玩耍，我可以感覺到陽光在皮膚上的溫度、海浪的聲音。

--Shalini Paruthi／聖盧克醫院睡眠醫學和研究中心主任

作呼吸練習

●無法入睡時，我會做一個簡單的放鬆技巧﹘﹘腹式呼吸。當你感覺腦袋快速運轉無法放鬆時，腹式呼吸是讓它平靜的好方法。深深呼氣數著1、2、3、4，慢慢呼氣數著5、6、7、8。

Mark Muehlbach／克萊頓睡眠研究所主任

●我會結合冥想與深呼吸練習，例如4-7-8呼吸法（鼻子吸氣，心中默數4秒，屏住呼吸7秒，從嘴巴吐氣，持續8秒）。或者，在心裡想著要感謝的人，有研究顯示，睡前的積極思考可以幫助快速入睡，並擁有正向的夢境。

Michael J. Breus／睡眠專家和臨床心理學家

找出根本問題

● 如果超過30分鐘仍無法入睡，我會起床找出問題所在。例如，不寧腿症候群發作了嗎？如果是，我會把襪子用乾衣機烘5分鐘再穿上，並蓋上溫暖的毯子幫助熱身，讓雙腿平靜下來。

Shalini Paruthi／醫學博士

暫時離開床鋪

● 如果躺在床上20分鐘仍無睡意，我會起床去另一個房間，打開小燈讀一本雜誌，不看電視也不看手機。如果心中有很多思緒想法，我會寫下它們，隔天再重新審視、釐清。直到感到疲倦時，再回到臥室嘗試入睡。

--lene M. Rosen／美國睡眠醫學科學院院長

● 我會做一些無聊、重複的事，例如摺衣物；或到另一個房間安靜讀點書，直到感覺有睏意再上床。

--Shalini Paruthi／醫學博士

（資料來源╱Health.com，http://healthnews.com.tw/）