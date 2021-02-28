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最近睡得好嗎？ 運動可提高睡眠質量

健康醫療網／記者林渝樺報導
運動可以改善睡眠質量，經常運動的人較快入睡、睡得較好。(本報資料照片)
運動可以改善睡眠質量，經常運動的人較快入睡、睡得較好。(本報資料照片)

大量研究表明，運動可以改善睡眠質量，經常運動的人較快入睡、睡得較好，白天較不感覺疲勞，整個人精力充沛。

你最近睡得好嗎？一般民眾失眠大多依賴安眠藥來幫助睡眠，卻忽略規律的運動也是獲得充分睡眠的重要因素之一。大量研究表明，運動可以改善睡眠質量，經常運動的人較快入睡、睡得較好，白天較不感覺疲勞，整個人精力充沛。假如你也有有睡眠困擾，今天開始站起來動一動。

根據克里夫蘭醫學中心，睡眠醫學心理學家Michelle Drerup表示，運動可能是最好的抗焦慮藥。運動時，大腦會釋放出對抗壓力和焦慮的化學物質，使放鬆並轉換令你煩心的事情。Drerup注意到疫情期間，很多人都沒有出門活動身體，甚至遠端作業沒有去辦公室，當沒有適當地放鬆，容易導致睡眠品質下降，如果周圍環境不便出遠門，練習室內鍛煉仍可以提高睡眠質量。

「養成運動習慣很重要。」Drerup說，你可以選擇適合一天中的某個時間，並每天在同一時間鍛煉身體。比如目標設定一周五天，每天要鍛煉30分鐘，若是無法一次完成30分鐘，切割成兩個15分鐘、三個10分鐘也對睡眠有所幫助，注意午餐後避免咖啡因、晚餐避免吃太飽、睡覺前避免飲酒。

至於晚上運動會影響睡眠嗎？Drerup表示，最近的研究發現，目前沒有證據支持晚上運動會影響人的睡眠，但關鍵是要正確選擇中等強度運動。他建議步行、騎自行車或瑜伽可當作晚間運動，將高強度鍛煉安排在早晨或下午，並在睡前至少一小時結束鍛煉。若不確定鍛煉是否過於激烈，不妨試著記錄當天運動及當晚的睡眠情況，做進一步調整。

假如定期運動仍無法入睡，相關焦慮或抑鬱的症狀也沒有好轉，請與醫生討論，檢查是否有其它身體的病變。（本文由「健康醫療網」提供， http://healthnews.com.tw/

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