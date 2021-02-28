破解5大中風迷思 耳垂放血、吞降壓藥…都是錯誤急救

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因。(Getty Images)

近年腦中風 是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一，由於部分民眾輕忽控制慢性疾病的重要性，加上對於腦中風的了解不足，以致於產生諸多誤解，施以錯誤的「急救」手段，導致更多問題出現並影響預後。

像許多人以為指尖及耳垂放血、吞降血壓 藥有助延緩中風症狀、中風後自行搭車就醫、等家人返家後再就診，或輕忽小中風帶來的警訊，這些其實都是錯誤觀念。

指尖耳垂放血 無助搶救

許多人認為透過放血，促使血液疏通，能搶救腦中風、緩解症狀，但台灣 馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示，腦中風是因腦部血管阻塞或破裂，導致局部或全面性的腦細胞傷害，可分為缺血性與出血性腦中風。

指尖、耳垂放血等民俗療法，尚缺乏相關研究證實能延緩中風惡化。

台灣衛福部國健署亦指出，出血性腦中風若以針刺放血，反而可能刺激血管造成收縮，惡化出血狀況，不利病情。唯有透過專業的救護團隊緊急送醫治療，爭取急性腦中風黃金治療時間，才是正確的搶救方式。

強迫血壓驟降 有害無益

當腦中風發作，出現相關症狀，感覺半邊手、腳麻痺無力，同時量測血壓發現數值異常時，馬上服用降血壓藥物或含舌下錠，強迫血壓驟降，是非常危險的行為。

傅維仁解釋，人的大腦具有自動調整器的功能，當血壓降低時，大腦會自動調節血液灌流；血壓過高時，也會自行調節。

不過，一旦發生腦中風，大腦的調節功能故障，加上腦血管已被阻塞，吃降血壓藥物不僅無法救急，強迫降低血壓，會使得血液灌流至腦部的量更加不足，可能加劇病情。

切忌胡亂就醫

急性腦中風的治療，僅具備緊急處理能力的合格醫院才能處置，許多人自行到診所或習慣就診的醫院後，才發現這些醫療院所無法以注射靜脈血栓溶解劑進行治療，或沒有動脈取栓手術的技術與設備，白跑了好幾趟。

醫師建議，疑似腦中風病患切勿自行就醫，應立即撥打求救電話，由專人協助送往具有緊急醫療能力，可處理腦中風的合格醫院，並記錄發作時間點以利診斷。

把握黃金6小時內搶救

依照國際治療指引標準，缺血性腦中風的黃金搶救時間，以注射靜脈血栓溶解劑進行治療，應在症狀發生後4.5小時內完成，動脈取栓手術則應在6小時內。如長輩白天單獨在家，待家人返家再就醫，已錯失黃金治療時間。

醫師建議，當無法判斷是否為腦中風，掌握「微笑、舉手、說你好」三口訣，可初步辨識腦中風症狀，且病患無論是獨居或與家人同住，皆可主動撥打求救電話，爭取搶救時間。

小中風不在意 後患無窮

暫時性腦缺血俗稱「小中風」，可透過磁振造影檢查發現病灶，症狀雖較中風輕微，卻不能輕忽。

傅維仁解釋，暫時性腦缺血的血栓，雖會隨著血液流動而溶解，或移動至遠端部位，症狀因而逐漸緩解或消失，卻也因此經常讓人誤以為會自行好轉。

不過，一旦小中風二度、三度出現，當次數增多，症狀緩解的時間也會逐漸拉長，從5至10分鐘，延長到30分鐘至一小時，時間間隔愈久，中風機率就愈高，仍須提高警覺。