腎臟病友火鍋怎麼吃？清水湯底、吃料不喝湯

（取材自健康醫療網）

天冷腎友可火鍋嗎？罹患慢性腎臟疾病的王伯伯吃火鍋當晚餐，最近覺得雙腳水腫、虛弱無力、噁心嘔吐等症狀，回診抽血發現腎功能惡化，血鉀、血磷過高，經醫師照會營養師飲食建議。王伯伯一臉愁容問營養師，「難道我不能吃火鍋了嗎?」

慢性腎臟病患者可以吃火鍋 清水湯底、吃料不喝湯

高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養部營養師李純瑜表示，慢性腎臟病患者可以吃火鍋，但火鍋湯底以清水為宜，並養成吃料不喝湯的習慣，以免增加腎臟代謝的負擔。目前市面上常見的火鍋湯底，如大骨湯、罐頭高湯，或是添加雞湯塊、鲣魚粉提味，甚至藥膳或蕃茄、蔬果熬煮，標榜養生健康，都盡量少碰，因為這些濃郁高湯含鈉、磷、鉀過高，喝多了易引起高血鉀，增加腎臟病復發風險。

火鍋料怎麼選擇？天然肉片佳、吃菜注意鉀

至於火鍋料的選擇，李純瑜營養師建議少吃丸類、餃類、香腸火腿、魚豆腐等富含「磷酸鹽」的加工食品，也盡量避免攝取容易吸附湯汁的食材，例如凍豆腐、炸豆皮、冬粉等，以免吃火鍋的同時，也吃進過多的鈉跟鉀，而增加腎臟負擔。食材以天然的最好，如魚肉片、肉片、雞蛋 、嫩豆腐、蛤蜊、鮮蝦等，都可攝取到優質的蛋白質。

高醫營養師黃泰傑表示，市售蔬菜的鉀都很高，慢性腎臟病人切勿攝食生菜，蔬菜煮滾至少3分鐘以上，讓鉀離子溶出，且吃菜不喝湯，才能減少鉀離子的攝取量。

黃泰傑營養師叮嚀，慢性腎臟病友要減少蛋白質較高的蔬菜攝取，例如蘆筍、菠菜、地瓜葉、豆莢類、芽菜類、青花菜、菇類等蔬菜，改選擇高麗菜、大白菜、苦瓜、冬瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、甜椒、萵苣、木耳等食材。如不瞭解個人的蛋白質份量需求，建議照會諮詢營養師。

慢性腎臟病病友可根據疾病變化之不同，從每日的飲食中均衡攝取六大類食物，一樣可以挑選出適合自己的飲食，煮的安心、吃的開心。

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