我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

美大學研究：失眠者感冒機率 是正常者5倍

許正典╱台灣台安醫院身心醫學科暨景美醫院精神醫學科主任醫師

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延肆虐，人們過去一年彷如置身一個虛擬世界，生活在看不見敵人的戰場中，造成生理、心理都面臨巨大的疾病風險和適應壓力。其實，對抗病毒威脅，「睡好睡滿」非常重要。

睡眠是最重要身心修復機制

一項研究調查顯示，在武漢被徵召去治療新冠肺炎病人的100位護理人員中，45%出現夢魘失眠，是中國大陸精神科門診病人終生出現夢魘失眠機率的兩倍。睡眠是人類最重要的身心修復機制，但疫情在今年仍將持續影響並導致睡眠品質惡化，一連串身心失調危機將隨時引爆。

睡眠品質不好，容易使人感冒。美國卡內基美隆大學曾做過一項睡眠品質與感冒的研究結果顯示，睡眠時間較短的人發病機率較高，睡眠時間不足7小時者，出現感冒症狀的機率是睡滿8小時者的3倍；無法正常入睡及經常失眠者得感冒的機率，更是睡眠正常者的5倍。

2013年德國免疫學團隊進行睡眠對疫苗效果影響的實驗，一群約20歲的男性施打A型肝炎疫苗，一半受試者在當晚正常睡覺，另一半則被剝奪睡眠，要撐到隔天晚上才能睡覺。

4周後，再測量受試者血液A型肝炎病毒的抗體含量，結果顯示，睡眠正常的受試者抗體含量，比睡眠被剝奪者高出將近1倍。此研究結果顯現，睡眠與疫苗對人體形成保護力間的重要關聯性。

人體免疫系統才是抗病最佳防線

目前全球正面臨新冠病毒疫情變種蔓延，事實上，「人體免疫系統」才是每個人對抗病毒的最初也是最後防線。

因此，對抗病毒威脅最好的處方良藥，就是「大腦要放空、身體要放鬆」，也就是每晚最好要有足夠的睡眠量，同時要避免身心壓力，才能強化免疫系統，戰勝病毒病菌。

疫情 失眠 疫苗

上一則

手機片刻不離手 恐變「板機指」 痛到無法伸直或握東西

下一則

手機不離手 18歲的他滑出鬥雞眼

延伸閱讀

風雪阻疫苗 最快周日恢復接種

風雪阻疫苗 最快周日恢復接種
BNT允諾疫苗供台 恐難繞過上海復星、COVAX管道

BNT允諾疫苗供台 恐難繞過上海復星、COVAX管道
介入阻止台灣買BNT疫苗？國台辦：無中生有

介入阻止台灣買BNT疫苗？國台辦：無中生有
疫苗國際合作 王毅：不盤算任何經濟利益 不附加政治條件

疫苗國際合作 王毅：不盤算任何經濟利益 不附加政治條件

熱門新聞

美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)

注射疫苗 是否會使您感染新冠病毒？

2021-02-16 10:47
頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

2021-02-14 16:19

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離痛風 醫師提三法則

2021-02-19 01:00
冬季運動宜遲不宜早（本報資料照片）

天氣變冷 這5件事…千萬別做！

2021-02-15 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

2021-02-22 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表