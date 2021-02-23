美大學研究：失眠者感冒機率 是正常者5倍

新冠肺炎疫情 持續在全球蔓延肆虐，人們過去一年彷如置身一個虛擬世界，生活在看不見敵人的戰場中，造成生理、心理都面臨巨大的疾病風險和適應壓力。其實，對抗病毒威脅，「睡好睡滿」非常重要。

睡眠是最重要身心修復機制

一項研究調查顯示，在武漢被徵召去治療新冠肺炎病人的100位護理人員中，45%出現夢魘失眠 ，是中國大陸精神科門診病人終生出現夢魘失眠機率的兩倍。睡眠是人類最重要的身心修復機制，但疫情在今年仍將持續影響並導致睡眠品質惡化，一連串身心失調危機將隨時引爆。

睡眠品質不好，容易使人感冒。美國卡內基美隆大學曾做過一項睡眠品質與感冒的研究結果顯示，睡眠時間較短的人發病機率較高，睡眠時間不足7小時者，出現感冒症狀的機率是睡滿8小時者的3倍；無法正常入睡及經常失眠者得感冒的機率，更是睡眠正常者的5倍。

2013年德國免疫學團隊進行睡眠對疫苗 效果影響的實驗，一群約20歲的男性施打A型肝炎疫苗，一半受試者在當晚正常睡覺，另一半則被剝奪睡眠，要撐到隔天晚上才能睡覺。

4周後，再測量受試者血液A型肝炎病毒的抗體含量，結果顯示，睡眠正常的受試者抗體含量，比睡眠被剝奪者高出將近1倍。此研究結果顯現，睡眠與疫苗對人體形成保護力間的重要關聯性。

人體免疫系統才是抗病最佳防線

目前全球正面臨新冠病毒疫情變種蔓延，事實上，「人體免疫系統」才是每個人對抗病毒的最初也是最後防線。

因此，對抗病毒威脅最好的處方良藥，就是「大腦要放空、身體要放鬆」，也就是每晚最好要有足夠的睡眠量，同時要避免身心壓力，才能強化免疫系統，戰勝病毒病菌。