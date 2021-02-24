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新春保養 疏肝解鬱

張家蓓／台灣康華中醫診所院長
薑汁鮮奶。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)
薑汁鮮奶。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)

今年上半年屬「金」，因為「金克木」，肝經的循環、功能會消降、減弱，易出現呼吸、傳染病、情緒、自律神經等問題，在春寒料峭季節裡，很多精神疾病患者更感不適，「養肝扶木」顯得相當重要。大家不妨趁新春期間來進行「疏肝解鬱」的保養。

肝經指的是大腦自律神經系統、肝脾等臟器系統。老一輩的人常說，春天易犯桃花癲，因為季節開始轉變，容易受驚、睡不好，情緒、思緒都容易陷入春睏的狀態，值此時節，應把肝經顧好，未來一整年就可以遠離大腦渾沌、情緒低落的狀況。

春天要多吃深綠色蔬菜，吃當季食材最好，蔥薑蒜一定要多吃。

2道料理

●薑汁鮮奶

材料：薑泥30克、鮮奶1杯

作法：

1、薑泥先放入杯中，微波加熱30秒，滾沸沒關係，讓生薑蛋白酶失效，避免鮮奶變成鮮奶酪。

2、倒入鮮奶，再微波至溫熱即可。

TIPS：以上作法也可用鍋子煮。

●百合羹

材料：紅棗3顆、新鮮百合1顆、銀耳1朵、蓮子10顆、冰糖少許

作法：

1、銀耳以室溫水蓋過泡一晚。

2、將銀耳撈起，加水800cc與其他材料一起放入電鍋，外鍋加2杯水，至電鍋跳起。

3、悶2小時後再取出，趁熱食用。

食譜提供╱中醫師林沛賢

百合羹。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)
百合羹。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)

2個動作

●弓箭步甩手

雙腳與肩同寬，一隻腳向前跨出保持平衡，確定踩穩後，雙手虎口掌，開始由前往後自然擺動，當做到感覺手心發熱表示動作正確。

弓箭步甩手。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)
弓箭步甩手。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)

●雙手互推動乾坤

坐在椅子上，雙手肘架起，手掌合十置於胸前，動作穩定後由輕度力道開始互推，指尖同時稍微用力，刺激指尖穴道改善雙手冰冷，此動作適合吃完飯在餐桌時動作。

動作示範╱中醫師蕭長弘

雙手互推動乾坤。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)
雙手互推動乾坤。(圖╱康華中醫診所院長張家蓓提供)

食譜

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