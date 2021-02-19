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過年打麻將玩通宵 年後下背痛、坐骨神經痛如何舒緩？

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

過年期間許多人都會聚在麻將牌桌上摸個幾圈玩通宵，年後下背痛、坐骨神經痛如何舒緩？臺北醫院復健科吳政哲主任表示，熬夜不但傷身、睡眠不足，在春節過後常見門診有許多病人因為久坐未變化姿勢、出現肩膀與腰部疼痛、下背痛復發，甚至痠麻及引發肌肉筋膜發炎。

長戴護具未肌力訓練 當心核心變弱

物理治療師施竣元說明，許多因為坐骨神經疼痛的復健病人是長期穿戴腰部護具，只有在洗澡或睡覺時才會脫下，但是因為沒有一定的肌肉訓練及神經放鬆，經過長期穿戴，不但造成腹部核心肌群弱化，也無法減緩坐骨神經疼痛。

簡單運動 舒緩坐骨神經痛

施竣元對此建議，平常避免長時間維持相同姿勢，並善用家中一把構造簡單、有靠背的四腳椅，就能進行自我坐骨神經放鬆、維持神經的正常循環、減少坐骨神經壓力。

自我坐骨神經放鬆運動：坐在椅子上，雙手放於臀後，將上背與頭彎曲到最底，下背則維持筆直。接下來將雙腳伸直，並且腳背交替做勾起、放鬆的動作。

 

臥鴿式放鬆運動：臥姿下，雙膝抱胸，並將左腳踝放在左大腿上方，雙手緊扣在右大腿後方以加強拉力。保持呼吸，一分鐘後換邊施做。


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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49104/

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