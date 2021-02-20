少鹽少油 4健康零食

零食挑選要包裝完整無破損，並有清楚的食品成分與營養標示。（本報資料照片）

家裡常見的零食，其實暗藏著高熱量、高糖、高油、高鹽的危機。

零食挑選的原則，首要包裝完整無破損，並有清楚的食品成分與營養標示，口味應以原味、無添加人工調味的小包裝產品為主，且須留意食品的色澤與氣味，避免採買顏色鮮豔、太白，或油膩、調味較重的零食。此外，看懂食品成分與營養標示也很重要，才懂得挑選健康少負擔的零食。

哪些零食較健康？建議多吃四大類零食：一是原味堅果類，富含不飽和脂肪酸、纖維質、維生素與礦物質；二是蔬果乾類，富含纖維質、維生素與礦物質；三是海苔類不僅熱量低，且富含可溶性纖維及礦物質；四是蒟蒻乾，富含纖維質，可增加飽足感。除了海苔外，仍須注意分量，小心熱量過多，會有肥胖風險。

慢性病患者須謹慎食用零食：

糖尿病患者在日常飲食中須留意血糖 控制與體重，每到年節總讓患者血糖失控，建議除了富含高糖高油高熱量的牛軋糖、核桃糕、芝麻糖、牛奶糖等零食應避免外，也應控制三餐主食的分量，零食則挑選低熱量的海苔、紫菜等為主。

腎臟病

腎臟病患者平時應注意鹽分攝取，避免吃太多的加工食品或含磷酸鹽類的食物，過年常見的肉乾、魷魚絲等零食就不適合食用，吃多容易導致體內磷離子無法代謝而升高，導致身體搔癢，疾病進程惡化，宜選擇吃無調味的零食。

高血壓、心血管疾病患者平常避免攝取高油、高糖與高鹽的食物，建議可適量攝取原味、無添加的海苔、堅果，或高纖的蔬果乾、蒟蒻乾等零食。避免食用油炸類零食，像是麻粩、洋芋片，或加工食品魷魚絲、肉乾等高鹽零食。