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烘焙店4糕點 外行人才買

聯合新聞網
蛋糕上常有過多的奶油花裝飾，為了健康不宜多吃。（本報資料照片）
蛋糕上常有過多的奶油花裝飾，為了健康不宜多吃。（本報資料照片）

經過烘焙店總能聞到陣陣香味，裡頭販售各種口味的麵包、糕點，提供民眾不同選擇。對此，麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並揭曉其中原因，甚至直言「不懂的人才會吃」。

搜狐號「小乾倩倩的遊戲的美食」表示，麵包是眾人很熟悉的食品，無論當宵夜或早餐都是好選擇，不過烘焙店也有小套路，大家去購買麵包的時候一定要注意這些小細節，才能買到健康又美味的商品。

1.裱花蛋糕

蛋糕上擺放幾朵奶油花裝飾，或是放著大大的粉紅壽桃，有些還會用果醬、巧克力醬寫下生日快樂的字樣，雖然外表華麗好看，不過為了健康真的不宜吃多，或許有人說可以改用動物鮮奶油，但動物鮮奶油的穩定度沒有植物奶油好，如果有店家聲稱自己是用動物鮮奶油，千萬别相信這句話。

2.散裝蛋糕

店家販售的散裝蛋糕或NG蛋糕，大部分都已經事先裝袋，外表看起來分量十足，但其實這些蛋糕水分多，糕體比較濕且重量大，有些店家還會將隔夜蛋糕重新擺上架販售。

3.水果麵包

購買水果麵包盡量選擇整顆水果，像是草莓、藍莓，若是果粒便容易吃到不新鮮水果，因為店家可能切去腐壞部分，再把剩下的切成果粒放在麵包上。

4.蓬鬆麵包

懂烘焙的人一定清楚，單靠酵母無法醒出氣孔這麼大的麵包，除非額外加入添加劑，而且蓬鬆麵包的用料非常少，一點點麵糰就能發得很大，外觀雖然很有分量，但吃起来並沒有飽足感。

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