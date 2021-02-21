10大討人厭勸酒行為！飲酒不過量 專家教你7字訣

聚餐應酬勸酒，雖能炒熱氣氛，但也會喝過量。(Getty Images)

聚餐應酬間的勸酒文化，雖能炒熱氣氛，但也是許多人的噩夢。台灣 衛福部國健署盤點網路大數據分析，最不受歡迎勸酒行為前三名是「逼你玩遊戲、划酒拳」、「誓言不醉不歸」及「只要喝一口就好」，專家提醒，謹記「男2女1老全1」口訣，評估喝酒單位，避免喝過量。

「男2女1老全1」是指，男性每次不能喝超過2個單位，女性和老人每次不超過1個單位。酒精單位計算是「喝酒cc數×酒精度數／12」，以600cc、60%的高粱來說，整瓶有30個單位，而300cc、4%的罐裝啤酒，整罐喝完則是1個單位。

台灣振興醫院急診重症醫學部主任田知學警告，飲酒沒有安全量，喝酒會讓食道、腸道、胃、大腸、肝等器官罹癌機率增加；國健署菸害防制組簡技呂孟穎提醒，即便是少量飲酒，得到癌症 的機會是不喝酒者的1.26倍， 過量飲酒甚至會高達5.13倍。

呂孟穎解釋，喝酒也會破壞免疫系統，增加罹患新冠肺炎 及發展為急性呼吸窘迫症候群等風險，應避免喝酒。

網友最討厭的勸酒行為是逼玩划酒拳，呂孟穎分析，這些酒局遊戲的確能讓氣氛更「嗨」，讓人喝得快，還可能因為混酒，非常容易醉，對不會喝的人來說，是陷入斷片的陷阱。

田知學建議，應盡量減少飲酒量，男性每日喝酒不超過2罐啤酒（3.5%啤酒330毫升，2罐約20g純酒精），女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精），如果準備懷孕、懷孕期間或哺乳中的女性，為了新生兒的健康，千萬不要喝酒。