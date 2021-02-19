看中醫也可以美容 針灸可淡化細紋、改善大小臉

台灣中醫大新竹附醫中醫科醫師陳亮宇表示，以往臉部的針灸主要治療顏面神經麻痹的患者，近幾年從南韓開始相當流行將顏面針灸應用在中醫美容方面。（記者陳斯穎／攝影）

中醫針灸也可以美顏！一名40歲林小姐因在意臉部法令紋及眼周暗沉、皺紋等問題，經醫師建議用美顏針的針灸方式，拉提臉部肌群，刺激眼周穴位，加強局部氣血循環來達到效果，經過兩周兩次針灸，臉部細紋及眼周暗沉減少，皮膚緊緻度也增加，整體氣色明亮許多，變得更有自信。

台灣 的中國 醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師陳亮宇表示，以往臉部的針灸主要治療顏面神經麻痹的患者，近幾年從韓國開始相當流行將顏面針灸應用在中醫美容方面，同時配合經絡系統及臉部肌肉 解剖個概念來達到淡化細紋、改善大小臉、緊緻拉提並提亮膚色的效果。

美顏針主要是用比一般針灸細小的針，針刺在臉部的穴位及肌肉、筋膜之上，刺激穴位、疏通經絡，並調整肌肉筋膜張力狀態，增加臉部的氣血循環，達成活化肌膚、緊實並刺激膠原蛋白增生的作用。

針刺的位置包含臉部、頸部及頭皮，通常臉部對疼痛較為敏感，美顏針使用微細的針具，可以大大的降低一般針灸時的痠脹感，並且傷口小、出血少、安全性高的優點。

陳亮宇說，有些病患在針灸後仍會有點狀出血，產生局部瘀青，當天可用冰敷減少出血狀況。建議前五次一周治療一次，之後兩周到一個月治療一次，共針灸八至十次效果較佳，大約可維持半年到一年，視患者年齡狀況而定。

除了女性愛美外，美顏針在男性也可以適用，有些男性有大小臉的問題，可用針刺的方式來調整顏面兩側張力的狀態，使兩側肌肉張力平衡，以矯正臉部大小的不對稱狀態。同時，美顏針透過放鬆過度緊繃的頸部及頭皮張力，也有幫助睡眠及減緩頭痛的附加效果。

陳亮宇也提醒，若有凝血功能異常、蟹足腫體質或嚴重過敏等膚質，則須醫師進一步評估是否適合施作。