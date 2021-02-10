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年夜飯熱量恐飆3倍！「6大飲食技巧」讓你無負擔過好年

記者王思慧／花蓮報導
門諾醫院營養師建議，年夜飯盡量以蒸、煮、烤、滷，取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，才能清爽無負擔。（圖：門諾醫院提供）
門諾醫院營養師建議，年夜飯盡量以蒸、煮、烤、滷，取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，才能清爽無負擔。（圖：門諾醫院提供）

農曆年除夕是家戶圍爐團聚的日子，據統計年夜飯額外攝取的熱量，可能是平常1餐熱量的2至3倍。想要吃得美味又無負擔，台灣花蓮門諾醫院營養師提供6大飲食技巧，包括煮菜盡量當天吃完、避免加工食物、以蒸煮烹調方式取代油炸、每天吃不同顏色的蔬果、少喝含糖飲料及酒類、節制零食份量，春節不發胖。

門諾醫院營養師陳淑珠表示，年菜料理的烹調方式免不了油炸、糖醋、勾芡、多糖及多醬汁，換算下來一餐所攝取的熱量可能超過2000大卡以上，超過平常一餐的500至700大卡。因此，建議民眾圍爐吃年菜，應選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，避免食用過量。

陳淑珠說，春節期間掌握飲食6大技巧，首先是煮菜時減少份量，當餐吃完最好，不要勉強吃剩菜而增加腸胃道的負擔；避免加工食物，盡量以新鮮食材為主。第三個是以蒸、煮、烤、滷取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，肉品建議選用油脂較低的部位。

她表示，年菜應增加蔬菜量，且每天要吃多樣不同顏色的蔬菜，增飽足感減少多餘食物的攝取。第五個記得以無糖茶飲和開水替代含糖飲料及酒精。最後一個是零食要節制、利用時間多運動，建議吃前先看食品標示就知道熱量有多少；也可將擺在桌上的糖果點心換成新鮮水果，健康過好年。

陳淑珠強調，現代人平時飲食很豐盛，過年期間應吃得「精巧」，適量備菜，減少剩食。另外，疫情至今仍嚴峻，除了勤洗手、戴口罩等，也可透過飲食中維生素A、C、E及薑黃的攝取，增強身體抵抗力。

門諾醫院營養師陳淑珠估算，年夜飯額外攝取的熱量，可能是平常1餐熱量的2至3倍，想...
門諾醫院營養師陳淑珠估算，年夜飯額外攝取的熱量，可能是平常1餐熱量的2至3倍，想要春節不發胖，應掌握多吃蔬果、勿剩菜及避免加工食品等6大原則。（記者王思慧／攝影）

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