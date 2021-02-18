課後點心怎挑？ 水果、鮮奶、堅果最健康

水果當點心最健康。（本報資料照片）

不少家長擔心孩童肚子餓，會準備「課後點心」，不過，醫師卻指出，減少提供孩童多餘的零食，建立飢餓感，才能培養規律的三餐作息，針對課後仍需補習的學童，以正餐取代點心，減少以零食當作獎勵，遠離肥胖 風險。

小兒科醫師、榮新診所副院長潘俊伸表示，臨床觀察，因營養不均前來就診的兒童，體態過胖比過輕多，約占兩到三成，有提早罹患高血壓 、高血脂、脂肪肝及糖尿病的風險。

過輕的兒童，則會憂心長不高，長期偏挑食也會造成微量元素，例如鐵、鋅等缺乏，產生缺血性貧血及躁動現象；求學階段的兒童，則會因營養不均衡影響腦力發展及注意力不集中。

針對肥胖的兒童，潘俊伸說，「胃口是養出來的 。」當吃下愈多食物，會促使胰島素分泌，比起感受到飽足感，身體反而會感到愈吃愈餓，建議除了三餐之外，不提供給孩童零食、飲料，等到用餐時間，孩童感到肚子餓時，自然就會將眼前的食物吃光。

潘俊伸提醒，家長替孩童準備點心時，如孩童課後還需補習，會持續上課超過正常用餐時間，可用正餐取代點心，待補習班下課後，再提供點心；若孩童毋須補習，卻又擔心會肚子餓，可準備簡單的水果、鮮奶、堅果當作點心，但量不宜多，也不宜太過豐富。

此外，針對過輕的孩童，則要矯正偏挑食的問題，建議家長，鼓勵孩童對食物烹調提出意見，勿讓孩童不吃的食材消失在餐桌上，可隱藏食物的原型，例如，將不敢吃的食材包進水餃裡。

維持均衡的營養，潘俊伸建議，乳製品不可少，無論是牛奶 、羊奶、保久乳等，皆含有優質的蛋白質、醣類、脂肪及維生素；若孩童排斥喝鮮奶，可打成果汁牛奶或以奶粉入菜，多喝豆漿、起司等製品，增加鈣質吸收。