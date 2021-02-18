我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

小朋友常感冒 多吃蔬果、多喝水提升免疫力

黃安琪
兒童免疫力差易感冒。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
兒童免疫力差易感冒。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

坊間流傳不少關於兒童免疫力的迷思，例如，小朋友一年感冒超過五次，代表免疫力不佳？多吃感冒藥會削弱免疫力？醫師指出，這些都是錯誤觀念。

兩歲的妮妮曾高燒不退超過十天，原以為是一般感冒，經檢查發現，罹患的是一種罕見先天性免疫不全疾病─高免疫球蛋白M症候群，身體缺乏正常轉換抗體的能力，容易受到感染，需終生施打免疫球蛋白存活。

台灣開業小兒科診所副院長盧英仁表示，兒童的免疫力不全，可區分為先天性與後天性，其中以先天性居多，後天的免疫力不全，可能是孩童患有腦瘤、白血病等疾病影響所致。

盧英仁解釋，有些父母會誤以為，小朋友一年感冒超過五次，代表身體虛弱、免疫力不佳，其實是錯誤認知。相關研究統計，兒童感冒平均次數一年五到八次，國外數據更顯示，甚至有一年超過12次的平均數，皆屬正常狀況。

孩童之所以經常感冒，是因小寶寶在六到九個月大時，還有母親經由胎盤給予的抗體保護，較不容易生病，等到抗體逐漸消失，孩童也上學之後，長時間處在群體生活中，容易因接觸被感染。

不過，雖然會引起感冒的病毒超過100種，孩童在每次生病痊癒後，都會產生對此種病毒的終生抗體，一般在四、五歲之後，已罹患過多數病毒，未來較不常經會生病。

此外，盧英仁表示，若僅是一般緩解咳嗽、流鼻水等症狀的藥物，並不會影響免疫力，除非感冒合併鼻竇炎、中耳炎、肺炎、泌尿道感染時，醫師才會開立抗生素治療，當動用到比較後線的抗生素，容易促使細菌突變，產生抗藥性。

一般來說，感冒病程約持續一周，但如一年內出現超過兩次的反覆性嚴重細菌感染，例如，腦膜炎、菌血症、皮膚起膿瘍等，需懷疑免疫力有問題。

盧英仁表示，攝取五色蔬果、多喝水、少吃甜食，或可補充綜合維他命，乳鐵蛋白、蜂膠、鋅等營養素，經醫學證實可提升免疫力；日常生活勤洗手、戴口罩、少摸口鼻眼，每周至少三次、每次30分鐘的運動，有助提升免疫力。

免疫力 台灣

上一則

冬天保暖反燙傷腳！ 糖友小心傷口惡化釀骨髓炎

延伸閱讀

冬季易感冒 穴道按摩增免疫力

冬季易感冒 穴道按摩增免疫力
疫情肆虐宅經濟崛起 5商品詢問度最高

疫情肆虐宅經濟崛起 5商品詢問度最高
幼兒感冒後聽力下降？應小心積液性中耳炎

幼兒感冒後聽力下降？應小心積液性中耳炎
接種者忽略第二劑 免疫力打折

接種者忽略第二劑 免疫力打折

熱門新聞

頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

2021-02-14 16:19
不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

2021-02-10 09:00
美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)

注射疫苗 是否會使您感染新冠病毒？

2021-02-16 10:47
很多人會吃香蕉減重。（記者胡蓬生／攝影）

吃香蕉減肥 要選不成熟青蕉

2021-02-14 01:00

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

2021-02-10 02:05
冬季運動宜遲不宜早（本報資料照片）

天氣變冷 這5件事…千萬別做！

2021-02-15 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕