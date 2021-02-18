小朋友常感冒 多吃蔬果、多喝水提升免疫力

兒童免疫力差易感冒。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

坊間流傳不少關於兒童免疫力 的迷思，例如，小朋友一年感冒超過五次，代表免疫力不佳？多吃感冒藥會削弱免疫力？醫師指出，這些都是錯誤觀念。

兩歲的妮妮曾高燒不退超過十天，原以為是一般感冒，經檢查發現，罹患的是一種罕見先天性免疫不全疾病─高免疫球蛋白M症候群，身體缺乏正常轉換抗體的能力，容易受到感染，需終生施打免疫球蛋白存活。

台灣 開業小兒科診所副院長盧英仁表示，兒童的免疫力不全，可區分為先天性與後天性，其中以先天性居多，後天的免疫力不全，可能是孩童患有腦瘤、白血病等疾病影響所致。

盧英仁解釋，有些父母會誤以為，小朋友一年感冒超過五次，代表身體虛弱、免疫力不佳，其實是錯誤認知。相關研究統計，兒童感冒平均次數一年五到八次，國外數據更顯示，甚至有一年超過12次的平均數，皆屬正常狀況。

孩童之所以經常感冒，是因小寶寶在六到九個月大時，還有母親經由胎盤給予的抗體保護，較不容易生病，等到抗體逐漸消失，孩童也上學之後，長時間處在群體生活中，容易因接觸被感染。

不過，雖然會引起感冒的病毒超過100種，孩童在每次生病痊癒後，都會產生對此種病毒的終生抗體，一般在四、五歲之後，已罹患過多數病毒，未來較不常經會生病。

此外，盧英仁表示，若僅是一般緩解咳嗽、流鼻水等症狀的藥物，並不會影響免疫力，除非感冒合併鼻竇炎、中耳炎、肺炎、泌尿道感染時，醫師才會開立抗生素治療，當動用到比較後線的抗生素，容易促使細菌突變，產生抗藥性。

一般來說，感冒病程約持續一周，但如一年內出現超過兩次的反覆性嚴重細菌感染，例如，腦膜炎、菌血症、皮膚起膿瘍等，需懷疑免疫力有問題。

盧英仁表示，攝取五色蔬果、多喝水、少吃甜食，或可補充綜合維他命，乳鐵蛋白、蜂膠、鋅等營養素，經醫學證實可提升免疫力；日常生活勤洗手、戴口罩、少摸口鼻眼，每周至少三次、每次30分鐘的運動，有助提升免疫力。