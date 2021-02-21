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冬天用電暖爐禦寒 小心低溫燙傷

林怡亭
電暖器溫度不會高達攝氏八、九十度，大家靠近都只會覺得溫暖而失戒心，反而更增添無形危險機率。（本報資料照片）
電暖器溫度不會高達攝氏八、九十度，大家靠近都只會覺得溫暖而失戒心，反而更增添無形危險機率。（本報資料照片）

陳女士，78歲，先前患有糖尿病、慢性腎衰竭、腦中風、帕金森氏症及長期臥床，這次因早上家屬起床，發現其腳底莫名其妙有一個大水泡，故趕緊送台灣安南醫院急診室求治。急診室柯淇淋醫師在身體檢查後發現其右腳底有一個約1.5%體表面積的大水泡，但足背、小腿或另一隻腳都沒有特別的異常。家屬表示患者平常行動不便，無法下床行走，沒有外傷病史，也不知道為什麼會這樣？

柯醫師靈機一動心想通常受傷很少會是傷在腳底，但如是在睡覺時躺著卻腳底受傷，應該就是來自床尾方向的傷害，在仔細詢問陳女士下，才知是因最近天氣寒冷，家屬孝順地買一部紅外線鹵素燈電熱器放在床尾，可能是因患者年紀大又糖尿病所以末梢感覺異常，在長時間烘烤下導致腳底三度燙傷，因此柯淇淋醫師趕緊安排住院，接受整形外科王冠智醫師清創及植皮手術治療，終在醫療團隊細心照顧下逐漸痊癒。

柯淇淋醫師說冬天有些民眾喜歡買禦寒法寶──家用電暖器。但因電暖器溫度不會太高，不像熱水或炒鍋一樣動輒攝氏八、九十度，大家靠近都只會覺得溫暖而失戒心，反而更增添無形危險機率。

就燙傷而言，柯淇淋指出有兩件事需要考慮，一是溫度，二是接觸時間。當碰到的東西溫度很高時，就算接觸時間很短也會燙傷，就像炒菜時被鍋子燙傷，只要輕輕一碰就是一個水泡。而另外一種燙傷稱為「低溫燙傷」，就是溫度雖沒有很高，但是接觸時間過長，因此熱度慢慢累積，同樣會導致燙傷發生。「低溫燙傷」其實在生活中並不少見，比如去海邊玩一上午或下午後，臉部會發紅，身體皮膚會脫皮，這就是曬傷，因此曬傷就是最常見的低溫燙傷。

柯淇淋醫師也說，一般人當在睡覺時會翻身，不舒服也會移動並不會持續接觸熱源，所以在使用電暖器就不需擔心燙傷問題。但是，就中風無法移動病人或有糖尿病病人、手腳麻木有感覺障礙病人、喝醉酒吃安眠藥睡到不省人事的朋友來說，用電暖器就要特別小心，像此類高風險病人，一般是不建議使用電暖器，如真要使用最好使用定時裝置以減少持續使用時間，但更好的選擇是是使用暖氣空調，既省電也相對安全許多。

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