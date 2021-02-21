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氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風

王燕華
面對低溫天氣，應隨身帶圍巾、外套、手套等配備，盡量保持溫暖。（本報資料照片）
面對低溫天氣，應隨身帶圍巾、外套、手套等配備，盡量保持溫暖。（本報資料照片）

心臟科醫師提醒，氣溫驟降，對慢性病、高血壓、高血脂和糖尿病病人都非常危險，一定要做好保暖、減少出入室內外溫差大的場所，以降低心肌梗塞、中風的風險。

台灣花蓮門諾醫院心臟外科主任黃振銘說，天氣冷、氣溫下降，血管跟著收縮，這時候高血壓患者的血壓會變更高，建議早晚都要量血壓，一旦發現血壓高就要趕快回診，並請醫師調整用藥，否則血壓一旦飆高，發生心肌梗塞、中風、主動脈剝離的風險也跟著提升。

此外，天氣冷，民眾喜愛吃補，但是飲食太重鹹，血壓也會變高，切記吃燉補食品時，不要太油太鹹，且這對血脂肪控制也有不良影響，口味適量就好。

黃振銘說，寒流來襲，入夜後氣溫會更低，民眾一定要做好保暖，可以採洋蔥式穿法，並隨身帶圍巾、外套、手套等配備，盡量保持溫暖。

除了低溫，劇烈的溫差變化也是一個危險因子，容易造成身體不適，對於血管狹窄的人，熱脹冷縮還可能讓血管突然堵住，引發中風、心肌梗塞。

因此他建議，若必須進出室內外，或是乘車出門要下車的時候，可以藉由衣物來調節，在室內、車內不穿外套，要到低溫的場所再穿上，車內外溫度也不要超過5度，縮小溫差。

不少民眾有晨起運動習慣，黃振銘也建議，在寒流來襲時，最好不要在戶外運動，不只年紀大的長者，就算是年輕人也要避免，才能確保安全。

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