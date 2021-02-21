寒流發威 靜脈曲張者最好別泡湯

醫師提醒，有靜脈曲張的人最好不要泡湯。圖為示意圖。（本報資料照片）

寒流發威，泡湯旺季到，台北國泰醫院心血管中心主治醫師李孟霖特別提醒，有靜脈曲張的人不建議泡湯。靜脈曲張的患者多半是血管瓣膜有破損、閉鎖不全，泡在高溫 熱水，血管一經擴張，容易逆流而腫脹，還可能因為皮膚癢而去抓，導致出血惡化。

靜脈曲張常見於久站或久坐族生活型態者，包括需要開刀的醫療人員、站櫃小姐、空服員、老師、餐飲業服務員、廚師、金融業工作者、司機等。「女性患者又比男性多，特別是年紀越大，血管越退化。」李孟霖表示，在夏天因靜脈曲張就醫患者比冬天多，就是因為氣溫較高，血管相對容易擴張。

研究顯示，靜脈曲張與基因遺傳有關，甚至與深層靜脈血栓有關，李孟霖指出，有靜脈曲張的病人比一般人，有高達五倍的機率會出現深層靜脈血栓，甚至出現致命的肺栓塞，「千萬不能輕忽初期無痛感的靜脈曲張」。

李孟霖表示，當腳出現腳痠、麻、腫脹、痛及半夜睡覺常抽筋驚醒，就要當心靜脈曲張，如果不及早治療，晚期可能會出現腳踝顏色變深及傷口潰瘍不易癒合，需要截肢的狀況。

如何預防靜脈曲張？李孟霖建議，久站、久坐族可穿彈性襪先行保護改善，平常多保持自然的走動，游泳 是最好的運動，但不建議下肢靜脈曲張患者練習重力訓練，容易加速患處惡化。