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久坐久站靜脈曲張上身 醫師：多起身或在位子活動

王思慧
久站或久坐容易引起如「靜脈曲張」這類的「慢性靜脈疾病」，常有蜘蛛網狀的血管，醫師表示，彈性襪可緩解，或雷射手術。（圖：門諾醫院提供）
久站或久坐容易引起如「靜脈曲張」這類的「慢性靜脈疾病」，常有蜘蛛網狀的血管，醫師表示，彈性襪可緩解，或雷射手術。（圖：門諾醫院提供）

久站或久坐容易引起如「靜脈曲張」這類的「慢性靜脈疾病」，常有蜘蛛網狀的血管，夏天穿短褲、短裙不好看。醫師表示，彈性襪可緩解，或雷射手術，在秋冬季節穿長褲，反而是適合治療的好時機。

30歲的陳小姐在百貨公司擔任櫃姐，大腿內側的「藍色蜘蛛網」讓她不敢穿短裙或短褲出門，最近常在下午感覺下肢有腫脹下墜感，且容易腳痠疲累，甚至有局部的血管凸出，經檢查確診為下肢靜脈曲張。

台灣門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪表示，靜脈曲張是常見的腿部血管疾病之一，由於末稍微血管回流不良，因此外觀出現類似蜘蛛網狀的血管紋路。他提醒這是慢性靜脈疾病的初級表現，如果長期忽視，可能會變成下肢水腫、血管曲張凸出，伴隨著腿部痠痛不適等症狀，嚴重還會造成皮膚色素沉澱、傷口不易癒合、潰瘍，甚至引發血淤型靜脈炎。

醫師建議，民眾在工作中抽空起身活動、或是在位子上進行腳掌上下擺動的足弓運動、下班回家抬腳墊高等，都有助於舒緩靜脈曲張的功效。

楊醫師說，類似靜脈曲張這種慢性靜脈病變，常出現在工作或生活中需要久坐或久站、缺乏下肢運動的族群。輕度的靜脈曲張或者出現下肢痠腫脹等情形，建議民眾穿著醫療級的彈性襪，利用物理壓力促進腿部的血液回流，改善不適症狀，也可透過體表雷射處理蜘蛛網斑紋。

針對「皮下蚯蚓狀」的血管或是出現皮膚潰瘍、傷口不會好等嚴重情形，則可針對病變的靜脈主幹進行治療。除傳統的靜脈抽除術外，微創的靜脈內雷射治療、靜脈內射頻消融手術及靜脈黏著劑注射等方式都是很好的選擇。

醫師建議，民眾在工作中抽空起身活動、或是在位子上進行腳掌上下擺動的足弓運動、下班...
醫師建議，民眾在工作中抽空起身活動、或是在位子上進行腳掌上下擺動的足弓運動、下班回家抬腳墊高等，都有助於舒緩靜脈曲張的功效。（圖：門諾醫院提供）

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