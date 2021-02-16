麵食、零食、含糖飲料 這3類食物越吃越想睡

含糖飲料雖能快速補充能量，但吃完後也會讓你情緒低落。（本報資料照片）

根據克里夫蘭醫學中心，營養物質能幫助大腦增加良好的化學物質，穩定情緒，但有些卻會消耗能量，像是麵粉類食物（麵包、餅乾、烘焙食品）、含糖飲料與零食，雖能在短時間快速補充能量，但是吃完後也會讓你情緒低落。下次吃食物時，不妨可以觀察進食後的感覺是否精力充沛或是昏昏欲睡。

吃對食物 維持好心情

維持好心情，選擇食物很重要！當前大量研究表明，營養對心情健康確實很重要，有些食物會明顯地影響腦部活動，也就是說，營養對於一個人情緒的影響是不可忽視的。因此，穩定情緒不妨從注重營養的均衡方面來著手。若是精神方面有明顯困難，也不要只有嘗試改變飲食來治療心理問題，應當尋求正確治療和支持。

《2015-2020年美國 人飲食指南》指出，健康均衡的飲食應包括全穀類、蔬果類、低脂乳製品、蛋白質、適量鈉和添加糖。尤其地中海飲食也因為減輕憂鬱而廣為人知，主要組成是omega3、魚類、堅果、橄欖油、豆類、蔬果等營養食材的搭配，整體的食材對身心都有助益。

消耗能量食物 少碰

根據克里夫蘭醫學中心，營養物質能幫助大腦增加良好的化學物質，穩定情緒，但有些卻會消耗能量，像是麵粉類食物（麵包、餅乾、烘焙食品）、含糖飲料與零食，雖能在短時間快速補充能量，但是吃完後也會讓你情緒低落。下次吃食物時，不妨可以觀察進食後的感覺是否精力充沛或是昏昏欲睡。

雖然飲食對一個人有重大影響，進食的時間也同樣重要。假如沒有規律進食，可能引起血糖 波動，導致情緒起伏不定，甚至因為刻意禁食導致暴飲暴食、情緒反彈增強、注意力不集中等情況。

補充營養 不等於治療

此外，營養不均衡是造成心情不佳因之一，營養師Sarah Thomsen Ferreira說，鐵質、維生素、鉀、鎂等缺乏也會影響心理健康。例如維生素B1的缺乏會有虛弱、易怒和抑鬱等情況；葉酸（維生素B9）對於神經的正常運作至關重要，葉酸缺乏有可能導致抑鬱、冷漠、疲勞、睡眠不足和注意力不集中。

不過，這並不意味謂著大量服用補充劑就可預防或治療憂鬱症，只能說通過攝取多種食物身體能獲得健康的營養。若是精神方面有難處，不要只有嘗試改變飲食來治療心理健康問題，也應尋求正確治療和支持。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）