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異位性皮膚炎 類固醇別亂擦

張睿廷
異位性皮膚炎是過人常見疾病之一，讓人發癢難耐，醫師建議民眾若有此情形，要盡快就醫，讓醫生協助患者找方法治療，恢復正常生活。（圖：新北市土城醫院提供）
異位性皮膚炎是過人常見疾病之一，讓人發癢難耐，醫師建議民眾若有此情形，要盡快就醫，讓醫生協助患者找方法治療，恢復正常生活。（圖：新北市土城醫院提供）

台灣新北市一名23歲女性幼年期身上就常出現紅疹及抓痕，進入青春期後症狀變得更嚴重，尤其是月經前和考試前後。成年後由於皮膚反覆發作，呈現乾燥、脫屑、粗糙、色素沉澱、皮紋明顯及苔癬化，被診斷為異位性皮膚炎。

台灣土城醫院醫師楊靜宜醫表示，經過綜合評估，讓這名患者接受生物製劑治療和每月一周的濕敷療法，在治療兩周後全身癢感顯著減少，皮膚病灶也在治療後4個月大幅改善，讓她夜晚終得好眠。

異位性皮膚炎是皮膚溼疹的一種，症狀有輕有重，通常只要掌握治療重點，並做好皮膚保溼的基本工作，避免接觸誘發因素，以正面放鬆的心態來面對疾病，症狀一定會好轉。

這位女病患因為搔抓問題，引起細菌感染，傷口常有滲出液，也長期破壞睡眠品質，嚴重影響專注力與人際關係。

楊靜宜指出，很多民眾誤以為異位性皮膚炎在西醫的治療只有類固醇，實際上異位性皮膚炎是在急性病症時以局部類固醇藥膏為主，醫師會依照症狀和患部調整適當強度的類固醇藥膏。

口服類固醇通常只在病情極嚴重時短暫使用，長期服用有副作用，因此不建議長期服用，若真需要長期控制中重度異位性皮膚炎患者，會開立口服免疫調節劑或安排可以調節皮膚免疫環境特定波長（311nm）的紫外線B光照射的光照治療。

院方這次選擇給予這名女患者生物製劑治療，在用藥兩周後，情況明顯改善，身體不再發癢，皮膚病的情形也在逐漸好轉，晚上終於能夠好好睡覺，目前仍持續治療中。

楊靜宜提醒，很多患者會認為異位性皮膚炎是只要避免吃到特定食物即會改善，但實際上食物過敏和異位性皮膚炎是兩種不同的疾病，如果吃下特定食物，皮膚症狀並沒有惡化，就沒有問題；反而環境的塵蟎黴菌、汗水刺激是更常見的誘發因素。

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