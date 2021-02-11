過年久坐 8招促進血液循環

糖尿病患者下肢末梢些許變色，糖尿病患者下肢末梢初期需即刻送醫通血管。（圖：新高醫院提供）

年節聚餐免不了暴飲暴食，出遊塞車或通宵打麻將久坐容易造成血液不循環，這些都是「三高」患者的未爆地雷。台灣 新高醫院醫師陳柏年表示，一名有糖尿病 病史的病患，腳趾轉黑還伴隨間斷性抽痛，緊急送醫發現竟是糖尿病足血管病變前兆，如未及時治療恐造成截肢。醫師建議做五分鐘簡易運動操，只要八招就可避免久坐造成的血液不循環。

陳柏年說，這名患者因為不常活動又久坐看電視，飲食沒節制，所以血糖控制不佳，家屬察覺患者腳趾竟然轉紫黑，同時伴隨間斷性抽痛，而緊急送往醫院檢查， 發現竟是糖尿病足血管病變前兆，趕快治療才沒有到截肢程度。也提醒民眾要做簡易運動操，避免久坐而造成的血液不循環，除了能促進新陳代謝外，也能活動筋骨維持血液流通。

復健醫師教大家8招簡單的動作，每個動作15至30秒即可，只要活動個5分鐘，就可以舒緩僵硬的肌肉群，促進血液循環。

第1招「胸大肌伸展」，將身體抬頭挺胸，雙手交疊向後上方伸展。

第2招「二頭肌伸展」，掌心朝上往前伸直，接著用另一隻手將手掌向下壓，使手臂約呈現90度，左右邊交替。

第3招「斜方肌伸展」，手抓著對側耳邊往手的方向牽拉，身體保持直立，左右邊交替；第4招「三角肌伸展」，先將手往身體對側伸直，約位於胸部位置，接著用對側手勾住手並往身體方向壓，左右邊交替。

第5招「斜方肌伸展」，單手舉高後往頭後側下壓，讓手肘朝上，另一手輕扶肘部再往內加一點壓力。

第6招「股四頭肌伸展」，一手扶椅背，用另一手抓住同側屈膝腳的腳踝，並往後往上做伸展。

第7招「腿後側肌群伸展」，一腳踩穩，另一腳前伸且腳板翹起，雙手壓住膝蓋，用身體力量直背下壓。

第8招「臀肌伸展」，坐姿翹腳，雙手壓住膝蓋，身體直背前傾下壓。

新高醫院副院長朱益仁表示，過去在新年期間有不少急性心肌梗塞與中風 的案例，很多病患都是因為長時間久坐打麻將，或吃得過於油膩，加上熬夜及情緒較為亢奮，導致身體負擔大，在突然站立或天冷從被窩起身時，血管因為熱漲冷縮血壓上升，引發心肌梗塞與中風。提醒民眾不管在塞車、打麻將或其他娛樂同時，都要隨時補充水分，並起身動一動，且控制飲食，避免疾病找上門。