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別信偏方！掉髮得找出原因 每日掉逾百根該就醫

記者蔡家蓁／綜合報導

「醫生，為什麼我的髮際線越來越後退？」掉髮是正常現象，每個人每天平均會掉50到100根頭髮，若是超過這個數量，就算是非正常掉髮。台灣健康診所醫師郭彥良表示，現在的掉髮問題不分男女，很多是壓力、藥物或疾病等因素引起，建議有落髮問題應盡早找專業醫師評估，不要亂用偏方，否則恐會造成頂上無毛的情況。

郭彥良說，掉髮因素相當多，包含遺傳、衰老、疾病、壓力過大等，建議可多攝取優質蛋白質，如魚、肉、蛋、奶、豆類及補血類蔬果，包括菠菜、地瓜葉、葡萄、櫻桃、蘋果，改善受損髮質。

郭彥良指出，男性掉髮絕大部分是雄性禿，因為頭皮中含有大量二氫睪固酮，導致頭髮毛囊逐漸萎縮，頭髮總數往下掉；女性也會出現髮際線後移，雖可能是雄性賀爾蒙旺盛，如多囊性卵巢症候群等，也可能是過度節食、營養失衡或熬夜、壓力、失眠造成。

郭彥良說，治療方式有很多種，包括藥物治療、植髮、食療與低能量雷射生髮帽等，吃藥可能最少要吃半年才能看出效果，且一旦停藥可能會繼續落髮，藥物也可能造成一定比例的副作用，尤其是性功能障礙。

植髮手術主要是將健康的毛囊移植到禿髮區域，但費用通常較貴且有時需要多次手術，也不適用禿髮嚴重患者；低能量髮帽主要以醫療用的安全劑量雷射照射頭皮，增進頭皮健康及毛囊活化，每天約使用18到21分鐘，藉以改善局部血液循環及降低發炎反應，可以搭配相關藥物治療或在植髮前、後使用。

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